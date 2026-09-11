Protesta en Lomas de Zamora contra la privatización de AySA: "El agua no se vende"

Un grupo de vecinos encabezó una protesta en Lomas de Zamora contra la privatización de AySA , la empresa encargada del servicio de agua potable y saneamiento cloacal en gran parte del AMBA. Avanzaron por la avenida Hipólito Yrigoyen con la consigna “El agua no se vende” .

La convocatoria comenzó cerca de las 16. Varias personas se reunieron en la Plaza Grigera , en avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz, para protestar contra el proyecto privatizador que encabeza el gobierno de Javier Milei.

La jornada fue convocada por el Foro Hídrico y Ambiental de Lomas de Zamora y reunió a vecinos de la zona, organizaciones sociales, ambientales y sindicatos, entre otros espacios. Cerca de las 17, los vecinos empezaron a avanzar por la avenida hacia las oficinas de AySA, ubicadas en Hipólito Yrigoyen y Ramón Falcón . Con pancartas y banderas, alzaron la voz para visibilizar el reclamo.

“El agua se defiende” y “El agua no se vende” fue el grito que más resonó en las calles de Lomas de Zamora. Los manifestantes llevaron una bandera de gran tamaño con una consigna clara: “No a la privatización de AySA” .

Además del rechazo al proyecto de Milei, exigen que no aumenten las tarifas y se resuelvan los constantes cortes de agua, se reabran las sedes de atención al cliente; y se disuelva el contrato con la empresa israelí Mekorot.

El proyecto de privatización de AySA

El gobierno quiere privatizar AySA.

En julio del año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto N° 494/2025 ordenando el “inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional”.

En mayo de 2026, el Gobierno lanzó una licitación para avanzar con la transferencia de esas acciones estatales, las cuales ascienden a un 90%. La medida generó bastante repudio en la sociedad. En Lomas hubo una movilización similar a la de hoy.

“Desde distintos espacios y sectores venimos construyendo una respuesta colectiva frente a este proceso, con un objetivo común: defender el carácter público del servicio de agua y saneamiento y garantizar el acceso al agua segura para consumo como un derecho humano fundamental”, señalaron desde los organizadores de la convocatoria en Lomas.