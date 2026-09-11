Natalia Pastorutti se separó después de décadas en medio de un escándalo

La cantante Natalia Pastorutti , la hermana menor de Soledad Pastorutti, y Andrés Manini , se separaron después tres décadas de estar juntos y con dos hijos en común. En LAM contaron los escandalosos detalles del fin de la relación del folklorista.

Natalia Pastorutti conoció a Andrés cuando tenía 13 años y cuando ambos vivían en Arequito. Dos años después, en 1997, comenzaron su noviazgo y desde entonces permanecieron juntos durante décadas. Los jóvenes se casaron en 2014 y tuvieron dos hijos, Pascual y Salvador, y mantuvieron su vida familiar principalmente alejada de la exposición mediática.

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En el ciclo de América TV, la panelista Pilar Smith aseguró que la situación entre ambos no es la mejor y están en un complicado proceso de separación.

"Se habla de un divorcio conflictivo porque no se están poniendo de acuerdo a una división de bienes", introdujo la periodista, antes de revelar información que habría recibido de vecinos de la familia.

“Hablamos con vecinos y dijeron que en el último tiempo se escuchaban discusiones, gritos, peleas", se explayó la periodista en LAM sobre este escándalo.

Natalia Pastorutti junto a su esposo, en una postal familiar.

Ante las versiones que comenzaron a circular, desde el ciclo se comunicaron con Natalia Pastorutti para conocer su versión sobre la situación que estaban contando.

La cantante buscó preservar la intimidad de su familia antes la información que estaban dando en LAM: "La familia súper bien. Es una cuestión privada. Los chicos están bien que es lo importante", dijo escuetamente Natalia Pastorutti.