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11 de septiembre de 2026
Rescate emotivo.

Marcela Morelo reveló dónde compuso "Corazón salvaje": "La hice en el colectivo 160"

Marcela Morelo estuvo como jurado invitada en el programa de Gudio Kaczka y recordó la historia de la composición de una de sus canciones más populares.

Marcela Morelo contó la historia de su hit.&nbsp;

Marcela Morelo contó la historia de su hit. 

Recordó esa bonita historia después de escuchar la interpretación de Natalia Pastorutti junto a Silvina Agüero, una de las participantes del certamen.

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“Primero, gracias por elegir una canción que yo hice. Para mí es un honor escuchar una canción que canto hace tantos años en otras voces. A mí siempre me llena de orgullo. No puedo criticar, solo disfruto”, dijo Marcela Morelo al dar su devolución en el programa.

Marcela Morelo contó la historia de su hit

Consultada por Guido Kaczka sobre la historia detrás de la canción, Marcela Marelo recordó que la idea surgió hace años mientras viajaba en colectivo entre su Lanús y la ciudad de Buenos Aires.

“La hice en un colectivo, en el 160, de Lanús a Capital. Hace muchos años de esto, no había celulares ni nada. Yo iba en el colectivo y se me vino ‘ay, corazón, corazón’”, recordó Marcela Morelo.

Según explicó, en ese trayecto en el colectivo 160 apareció buena parte de la letra. “Casi toda la canción, menos el estribillo, y no me la saqué nunca más de encima”, afirmó la popular artista sobre su primer hit.

Natalia Pastorutti junto a Silvina Agüero cantaron el hit de Marcela Morelo.

Natalia Pastorutti junto a Silvina Agüero cantaron el hit de Marcela Morelo.

“Llegué a mi casa y la grabé en un portaestudio que tenía. Viajaba sentada, mirando por la ventana, con un desamor total. Me apareció todo y no me lo olvidé nunca más”, señaló cómo se fue dando la composición del tema.

“Yo la sigo cantando y es la canción que me abrió las puertas en el mundo. Así que tengo que subirme al 160 a ver si hago otro tema”, sentenció Marcela Morelo con humor al recordar esa historia.

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