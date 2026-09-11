Finde en Lomas de Zamora: una comedia con Pablo Echarri y Paola Krum y "La Obra Redonda"

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora recibirán grandes visitas, como una comedia con Pablo Echarri, Paola Krum y gran elenco, y un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y al Indio Solari y el humor de Leandro Igounet.

En el Teatro de Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 Ale Music presenta "Sean Eternos los Docentes: Recuerdos Escolares" , una propuesta para reír en familia con monólogos.

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En la misma sala, el sábado a las 21 sonará la banda de rock Contacto Estrecho y el domingo, a las 15 y a las 17, llega “Derechos Torcidos”, la obra infantil de Carlos Midón.

El sábado a las 21 se presenta en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, “Diezmadre”, un show de Mario Aguilar que mezcla Stand Up, comedia teatral y personajes icónicos de su universo digital.

“Una Obra Redonda”, una propuesta que homenajea a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y al Indio Solari, irrumpe en escena el viernes a las 22 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

En Bodega Lomitas de Lomas de Zamora, España 451, el viernes a las 21 la banda Aspen recorre los clásicos del pop de los '80 y '90 en homenaje al Día del Maestro.

“Maldita felicidad”, una comedia con Pablo Echarri, Paola Krum, Inés Palombo y Carlos Portaluppi y dirección de Daniel Veronese, pisa las tablas el domingo a las 20 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Más música en vivo

En El Refugio de Banfield, Maipú 540, el viernes desde las 22 sonarán en vivo las bandas de rock de la región La Bizarra y Burtons.

El colectivo El Alboroto Percusión trae todo su ritmo y su poderoso sonido en vivo el viernes a las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

"Milongerías", en Banfield.

La Santa Milonga presenta “Milonguerías”, un viaje lírico y musical por los géneros propios de la Cuenca del Plata, el sábado a las 19 en el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 165.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado a las 20 llega "Lea Igounet y su chistera juguetona", un desopilante show de humor y Stand Up.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 habrá tributos a Luis Miguel y Ricky Martin y sábado se arma la fiesta con Estate Kieto.

Se una nueva edición de la “Milonga Bajo la Parra” el viernes desde las 21 en Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, con Juancito Avilano y Hernán Fredes tocando en vivo.

En Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 124, el viernes a las 21 se presenta el espectáculo “Dos Entes”, con la inminente despedida de una maestra que se jubila y un crisol de personajes.