Leandro Igounet llega a Temperley con "Su chistera juguetona"

El comediante Leandro Igounet se sube el sábado al escenario de Cultura del Sur de Temperley con “Su chistera juguetona”, un show distinto con stand up , humor, juegos y caos del bueno. Es una experiencia singular para reír, soltarse y entrar en el universo impredecible.

En esta propuesta, durante una hora, todo puede pasar y el público puede convertirse en parte de este delirio colectivo y participar por premios explosivos.

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Leandro Igounet lleva más de 15 años haciendo reír a su público como comediante de stand-up y creador de contenidos virales. Recorrió el país con diversos espectáculos y participó en programas como Bendita TV, Hora de Reír y La noche de C5N.

En paralelo, se especializó en la creación de contenido digital y consolidó una audiencia multiplataforma de más de 1.3 millones de seguidores.

Hoy propone un formato original que integra entretenimiento e información: recorridos a toda velocidad por los lugares más curiosos de Argentina, donde el humor, la cultura popular y datos precisos se cruzan en 90 segundos que nadie pasa de largo.

Una fórmula que le valió reconocimientos en los Martín Fierro Digital y los Premios Ciudad Magazine, y colaboraciones en marcas y eventos.

Leandro Igounet llega a Temperley.

El paso de Leandro Igounet por Turdera y Temperley

Hace unos días Leandro Igounet volvió a Lomas de Zamora para sorprender a los vecinos de Turdera. Las famosas corridas del actor por los distintos barrios se convirtieron en su propio sello y según contó hacía tiempo que le pedían que visite la zona.

“Ya conocía un poco de Turdera, cuando hice el video de Temperley hace dos años pasé por el Parque Finky y por la cancha de Temperley. Muchísima gente me puso en los comentarios que era Turdera”, le cuenta a La Unión.

En su nueva visita recorrió otros puntos de Turdera y se llevó una grata impresión de los vecinos. “Indagamos un poco, me contaron que Borges caminaba por la zona y que los Auténticos Decandentes tienen un tema que se llama ‘Turdera’. Me gustó mucho, la gente muy amable, muy copada. Espero poder volver pronto”, sentencia Leandro Igounet sobre su recorrida por Turdera.