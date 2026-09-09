Causa concesionaria: excarcelaron a los detenidos mientras el principal acusado sigue prófugo en Paraguay

La cámara de apelaciones interviniente en la causa que investiga las múltiples denuncias por presuntas estafas de la concesionaria de Temperley V-lion , dispuso la excarcelación de los únicos dos detenidos, mientras el principal acusado sigue prófugo en Paraguay .

Fuentes judiciales informaron a La Unión que Hernán De Campo y Lucas Della Vedoba , los dos hombres que habían sido apresados en el marco de la investigación, salieron de prisión. Sin embargo, ambos continuan imputados.

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La medida fue tras un planteo de la defensa. De Campo, quien se desempeñaba como jefe de Ventas de la concesionaria, y Della Vedoba, exgerente de la firma, habían sido llevados a la cárcel luego de permanecer varios meses prófugos bajo pedido de captura.

La investigación los señala como presuntos integrantes de una maniobra que habría afectado a decenas de personas que entregaron importantes sumas de dinero con la expectativa de adquirir vehículos que finalmente no les fueron entregados.

La concesionaria de Temperley fue clausurada tras las denuncias.

La causa contra la concesionaria

La causa está a cargo del fiscal Jorge Grieco, de la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de defraudación. Según las últimas actuaciones conocidas, los imputados fueron acusados por una serie de presuntas estafas reiteradas y por asociación ilícita.

La investigación se inició a partir de denuncias de clientes que aseguraron haber entregado dinero en efectivo o por transferencia bancaria, sin recibir nunca los vehículos comprometidos ni recuperar las sumas abonadas.