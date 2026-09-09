El mal recuerdo de Lanús con Hernán Mastrángelo, el árbitro designado para el VAR

Después de la polémica que se generó tras la derrota ante Boca Juniors y la posterior crítica de Nicolás Russo por el tema de los arbitrajes , la Asociación del Fútbol Argentino designó a un juez que le trae malos resultados a Lanús : Hernán Mastrángelo será el árbitro VAR en el cruce ante Deportivo Riestra.

El Colegio de Árbitros, presidido por Federico Beligoy , uno de los apuntados por el mandatario granate en sus últimas declaraciones, confirmó el martes las ternas arbitrales para la fecha 9 del Torneo Clausura y a partir de ahí se volvieron a encender las alarmas en Guidi y Cabrero.

En ese sentido, con la publicación reciente en la página oficial de la AFA , quedó definido el equipo de jueces que estará a cargo de impartir justicia en el encuentro de Lanús ante Riestra , un cruce vital para el equipo que dirige Mauricio Pellegrino: Leandro Rey Hifler será el árbitro principal, los jueces de líneas serán Adrián Delbarba y Maximiliano Castelli , mientras que Adrián Núñez Rodríguez estará como cuarto árbitro y en la cabina del VAR se encontrará Mastrángelo , un juez que le trae malos recuerdos a Lanús.

El malestar del Granate respecto a este árbitro se debe a lo que sucedió el año pasado, justamente ante el mismo rival: Deportivo Riestra. Por la fecha 1 del Torneo Clausura 2025, ambos equipos se cruzaron en el Bajo Flores y el conjunto de Pellegrino fue perjudicado por un penal no cobrado.

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Sin guardarse nada, fue contundente al opinar sobre el desempeño del árbitro que dirigió en la derrota de #Lanús como visitante por 1-0 ante Riestra, por… pic.twitter.com/JwfzIZW7Iw — Fortaleza Granate (@fortalezagrana) July 14, 2025

Mastrángelo omitió una clara mano dentro del área de Rodrigo Gallo, tampoco lo llamaron para revisarla en el VAR, y eso despertó el enojo de Lautaro Acosta, quien después del encuentro fue muy duro con el árbitro. "Contra este equipo, en esta cancha y con este árbitro pasa siempre lo mismo. Cuando hay un equipo del poder, lo dirige Mastrángelo. No es la primera vez que nos pasa", remarcó en ese momento.

Sin embargo, este no el único recuerdo que Lanús tiene presente. Y es que previamente, el equipo del sur del Gran Buenos Aires se sintió perjudicado por el mismo árbitro y el mismo rival: en 2024, por la fecha 10 de la Liga Profesional, sufrió la expulsión de Abel Luciatti antes de los 20 minutos, lo que terminó influyendo en lo que finalmente fue triunfo para Riestra.