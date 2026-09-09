La feria que preparan en Lomas Este con el propósito de crear un red solidaria

Con la meta puesta en poder llevar alimentos a los chicos de un comedor de Fiorito es que la Sociedad de Fomento Lomas Este prepara la segunda feria de emprendedores. Es este domingo de 11 a 17 en Miguel Cané 967. La iniciativa pretende ayudar a los feriantes y crear redes solidarias entre todos.

La feria es con entrada libre y gratuita, pero lo único que se va a pedir a modo de entrada es que las personas que se acerque puedan dejar ese alimento no perecedero que será fundamental para el comedor solidario Cindy que está ubicado en el Barrio de Fiorito de Lomas. Ahí la necesidad es mucha y necesitan de esas donaciones para brindar un plato de comida o la merienda.

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Artesanos y emprendedores van a participar de esta segunda feria que se instalará en la sociedad de fomento que cuenta con una larga historia en el barrio porque fue fundada en 1948. Su patio se convertirá en un paseo de compras.

La iniciativa apunta a fomentar la solidaridad, pero también a la unión de los vecinos y la familia porque no sólo se podrán adquirir los productos de los artesanos y emprendedores también estará disponible una parrilla que ofrecerá choripanes a precio económico durante toda la jornada.

Los que se acerquen se van a encontrar con más de 12 puestos de distintos rubros que también van a estar ofreciendo lo que producen a precios bajos para que todos puedan llevarse algo. Entre las alternativas que habrá, anticiparon que se podrán adquirir objetos y artículos de blanquería, sahumerios, medias, riñoneras, accesorios, productos de decoración, bijouterie, repostería, plantas, tarjetería y mucho más.

Si bien ya hay una gran cantidad de feriantes comprometidos para este domingo, desde la sociedad de fomento comentaron que aún hay tiempo de sumar unos cuatro puestos más para los que quieran sumarse.

Lo único que se pide es que se comuniquen lo antes posible a través de un mensaje de WhatsApp al 1159739033.

Una Sociedad de Fomento con historia

La Sociedad de Fomento Lomas Este desde su fundación que intenta que sea un espacio dedicado a las causas sociales y para que los vecinos encuentren allí su lugar de pertenencia.

Los objetivos de la institución son promover el desarrollo y mejoramiento del barrio, fomentar la participación y colaboración entre vecinos, impulsar iniciativas culturales y sociales, y atender las inquietudes y necesidades de la comunidad.

Además, cuentan en el mismo espacio con la Biblioteca Popular Julio Cortázar donde hay cientos de libros de todos los rubros que están a disposición. Cuentan con una cuota de socio muy baja y dictan una gran cantidad de cursos y talleres para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.