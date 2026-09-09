El día que Chiche Gelblung incomodó a Javier Milei con una simple pregunta

Chiche Gelblung falleció este miércoles a los 82 años , después de una internación por un cuadro respiratorio en el Sanatorio Mater Dei. Su labor en el periodismo en televisión dejó varios momentos para el recuerdo, como una entrevista que le hizo a Javier Milei .

La entrevista data de julio de 2023 en Crónica TV, cuando Javier Milei todavía era candidato y el fallecido periodista le hizo una preguntas muy sencillas que incomodaron al candidato.

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La entrevista de Chiche Gelblung fue sin concesiones y también tuvo preguntas poco sofisticadas para Javier Milei, pero que el candidato no supo responder.

"¿Vos sos un ser humano normal o un marciano? ¿Sabés cuánto vale un kilo de carne hoy?", preguntó Chiche Gelbllung con su habitual estilo al candidato a Presidente.

Entonces Javier Milei respondió: "Yo no hago las compras". Después vino otro pregunta sobre el costo el boleto mínimo del colectivo y del monto de la jubilación mínima, pero el candidato no supo los montos correspondientes.

El cruce siguió con los jubilados, la pobreza, los salarios, la inflación, además del famoso ejemplo del kilo de carne. Chiche Gelblung insistía con el problema de los tiempos: una cosa era prometer una mejora futura de la economía y otra muy distinta era explicar qué hacía una persona que tenía que comprar comida al día siguiente.

Se rompió la relación de Javier Milei con Chiche Gelblung

Tiempo después de la entrevista, Chiche Gelblung contó, en un diálogo que mantuvo con La Nación, que esa entrevista había sido el principio del final de su relación con Javier Milei.

"Se enojó con la última entrevista que le hice. No le gustó", relató el fallecido periodista. Y agregó una definición todavía más filosa: "Milei está acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí".