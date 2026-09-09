Los antecedentes de Banfield en Copa Argentina: el récord que podría alcanzar ante Deportivo Riestra

Banfield va por un truinfo histórico en la Copa Argentina.

Banfield enfrentará este miércoles a Deportivo Riestra por los cuartos de final de la Copa Argentina con el desafío de igualar su mejor actuación histórica en la competencia, lograda en la edición 2022 cuando cayó por 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en las semifinales.

Esa actuación realizada hace cuatro temporadas es, hasta el momento, la más destacada del Taladro en el certamen federal, siendo la única vez que alcanzó meterse dentro de los mejores cuatro del cuadro principal.

En las 14 ediciones que se realizaron a partir de 2011, Banfield tuvo más tristezas que alegrías e hilvanó varias eliminaciones ante equipos de categorías inferiores: General Lamadrid, Talleres de Escalada y San Telmo fueron algunos de los verdugos del conjunto del sur del Gran Buenos Aires.

Apenas dos veces consiguió superar la barrera de los octavos de final. Y es que además de lograrlo en esta edición, también lo había hecho en la temporada de 2022.

Por eso, este miércoles en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, el equipo de Pedro Troglio intentará enderezar su andar en la temporada con una victoria que le permitiría igualar su mejor participación en la Copa Argentina. Las mejores actuaciones de Banfield en la Copa Argentina En 2022, Banfield logró su mejor actuación en la competencia. Semifinales (2022): Esta es la mejor actuación en su historia en la competencia . En 32avos, eliminó Dock Sud (3-1), en 16avos lo hizo con Unión de Santa Fe (2-1), en octavos de final le ganó a Gimnasia de Jujuy (2-0) y en cuartos de final superó a Godoy Cruz en los penales tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Quedó eliminado en semifinales tras caer 0-1 ante Talleres de Córdoba.

Esta es . En 32avos, eliminó Dock Sud (3-1), en 16avos lo hizo con Unión de Santa Fe (2-1), en octavos de final le ganó a Gimnasia de Jujuy (2-0) y en cuartos de final superó a Godoy Cruz en los penales tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Quedó eliminado en semifinales tras caer 0-1 ante Talleres de Córdoba. Cuartos de final (2026): En la edición en curso, el Taladro superó por segunda vez la barrera de los octavos de final : eliminó a Real Pilar (3-0), San Martín de Tucumán (por penales) y Ferrocarril Midland (por penales en octavos). Con ello avanzó a los cuartos de final para enfrentarse a Deportivo Riestra.

En la edición en curso, : eliminó a Real Pilar (3-0), San Martín de Tucumán (por penales) y Ferrocarril Midland (por penales en octavos). Con ello avanzó a los cuartos de final para enfrentarse a Deportivo Riestra. Octavos de final, 16avos de final y 32avos de final: En todas las demás ediciones, Banfield no logró pasar las barrera de los 16 mejores . Cinco veces quedó eliminado en octavos, seis en los 16avos y una vez en los 32avos.

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