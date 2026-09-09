miércoles 09 de septiembre de 2026
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9 de septiembre de 2026
Oportunidad única.

Los antecedentes de Banfield en Copa Argentina: el récord que podría alcanzar ante Deportivo Riestra

En el estadio de Temperley, Banfield buscará un objetivo que apenas una vez consiguió en el certamen federal.

Banfield va por un truinfo histórico en la Copa Argentina.

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En las 14 ediciones que se realizaron a partir de 2011, Banfield tuvo más tristezas que alegrías e hilvanó varias eliminaciones ante equipos de categorías inferiores: General Lamadrid, Talleres de Escalada y San Telmo fueron algunos de los verdugos del conjunto del sur del Gran Buenos Aires.

Por eso, este miércoles en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, el equipo de Pedro Troglio intentará enderezar su andar en la temporada con una victoria que le permitiría igualar su mejor participación en la Copa Argentina.

Las mejores actuaciones de Banfield en la Copa Argentina

En 2022, Banfield logró su mejor actuación en la competencia.

En 2022, Banfield logró su mejor actuación en la competencia.

  • Semifinales (2022): Esta es la mejor actuación en su historia en la competencia. En 32avos, eliminó Dock Sud (3-1), en 16avos lo hizo con Unión de Santa Fe (2-1), en octavos de final le ganó a Gimnasia de Jujuy (2-0) y en cuartos de final superó a Godoy Cruz en los penales tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Quedó eliminado en semifinales tras caer 0-1 ante Talleres de Córdoba.
  • Cuartos de final (2026): En la edición en curso, el Taladro superó por segunda vez la barrera de los octavos de final: eliminó a Real Pilar (3-0), San Martín de Tucumán (por penales) y Ferrocarril Midland (por penales en octavos). Con ello avanzó a los cuartos de final para enfrentarse a Deportivo Riestra.
  • Octavos de final, 16avos de final y 32avos de final: En todas las demás ediciones, Banfield no logró pasar las barrera de los 16 mejores. Cinco veces quedó eliminado en octavos, seis en los 16avos y una vez en los 32avos.
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