Banfield va por un lugar en la semifinal de la Copa Argentina: arranca la venta de entradas

Banfield necesita dar un golpe de timón y comenzar a dejar atrás las últimas derrotas. Este miércoles el chip marca cuartos de final de Copa Argentina y la organización del torneo dio a conocer los días y horarios del expendio de entradas para el partido a jugarse en el estadio Alfredo Beranger , de Temperley .

El Taladro enfrentará a Deportivo Riestra y los hinchas ya se ilusionan con una nueva semifinal, como en la edición 2022 cuando el equipo de Javier Sanguinetti perdió frente a Talleres de Córdoba (1-0) en el Coloso Marcelo Bielsa.

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Este martes comenzará la venta de populares y plateas en las boleterías del estadio Florencio Sola (Arenales, esquina Gallo), en el horario de 11 a 18. Y continuará el miércoles, pero en la franja comprendida entre las 10 y 17. Además, se informó que no habrá venta en el estadio Alfredo Beranger.

Los precios fijados son los siguientes: Menores Popular (hasta 11 años): $50 mil; Popular: $60 mil; Platea: $80 mil. Las personas con discapacidad ingresarán directamente con el DNI y certificado correspondiente.

Por su parte, para el público de Deportivo Riestra se habilitó un solo día de expendio de localidades: será el miércoles, de 10 a 15, en la secretaría del club (Ana María Janer 2651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Cambio de cabecera

A diferencia de otros partidos en los que Banfield jugó en el estadio de avenida 9 de Julio 360, para esta ocasión ocuparán la tribuna Mariano Pepe Biondi, que cuenta con una capacidad de siete mil espectadores.

El ingreso de la parcialidad de Banfield será por la calle Vicente López, sobre el sector contiguo a las vías del ferrocarril. Dicho espacio, conocido anteriormente como “tribuna de las vías”, fue inaugurado el 18 de febrero de 2016, en un partido entre Temperley y Lanús (0-1) por el Torneo Transición de Primera División.

Los tres partidos que jugó en 2021 (Atlético Güemes de Santiago del Estero, Deportivo Madryn y San Telmo) y el de la presente edición (Real Pilar), sus hinchas ocuparon la cabecera José Colón Fernández.

Cómo llega el Taladro

En la Copa Argentina, Banfield eliminó Real Pilar (3-0); San Martín de Tucumán (1-1 y 5-4 por penales) y Ferro Carril Midland (2-2 y 4-3 por penales).

Banfield pasó por penales a Ferro Carril Midland.

En tanto, Deportivo Riestra superó a Deportivo Maipú de Mendoza (1-0); San Lorenzo (1-1 y 5-4 por penales) y Gimnasia y Esgrima La Plata (1-1 y 4-2 por penales). Es la primera vez que el Malevo llega a esta instancia de torneo.

Este partido toma a Banfield en un momento delicado en el Torneo Clausura, con tres derrotas consecutivas y un futuro incierto. Después de la caída ante Aldosivi, Pedro Troglio declaró que “lo que urge son resultados y los dos próximos partidos marcarán una tendencia, sobre todo para el cuerpo técnico”. Deportivo Riestra y Barracas Central serán dos pruebas de fuego.

Banfield se ubica 12º en la zona B con siete puntos, a dos del último (Racing Club). En la tabla de promedios marcha 28º, solo por arriba de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. Y en la anual figura 25º con 25 unidades.

El partido entre Banfield y Deportivo Riestra será arbitrado por Nicolás Ramírez, secundado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri. Cuarto árbitro: Agustín Veggetti. VAR: Pablo Dóvalo. AVAR: Ernesto Uziga. TV: TyC Sports.