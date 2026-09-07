Almirante Brown: renuevan el acuerdo de precios en farmacias

El Municipio de Almirante Brown renovó durante septiembre el acuerdo de precios con farmacias adheridas del distrito. La propuesta alcanza a 13 establecimientos de Longchamps, San José, Malvinas Argentinas, Don Orione, Ministro Rivadavia, Claypole y Glew, donde se ofrecen ocho productos de higiene y cuidado personal con valores acordados.

El convenio contempla una selección de artículos de uso cotidiano que mantendrán sus valores durante todo el mes. La iniciativa apunta a facilitar el acceso a productos de higiene y cuidado personal para los vecinos del distrito.

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El acuerdo alcanza a farmacias de distintas localidades de Almirante Brown. En Longchamps participan Gurtubay (Dr. Kellertas 727), Priano (Av. Hipólito Yrigoyen 18.103), Fullfarma Nueva Fulchi (Boulogne Sur Mer 1301), Fullfarma Berlín (Av. Berlín 2), Lujilde (Alsina 838), Serra (M. de Tiegui 1806) y Pazzaglini (Av. Hipólito Yrigoyen 17.588).

En San José, la farmacia adherida es Álvarez, ubicada en Jujuy y Vértiz. También participa otra sucursal de Álvarez en Malvinas Argentinas, sobre C.F. Moyano 1315, y una tercera en Don Orione, en Calle 7, Mza. F, Casa 20.

En Ministro Rivadavia se suma Fullfarma Rivadavia (25 de Mayo 895). En Claypole, forman parte del convenio las farmacias Klimher (Av. 17 de Octubre 1130) y Rava (Marconi 798). Finalmente, en Glew participa Montes Vivas, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 19.599.

El acuerdo de precios se encuentra vigente durante septiembre de 2026 en los establecimientos mencionados.