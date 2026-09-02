Almirante Brown: nuevo operativo para tramitar el Pase Libre Multimodal.

El Municipio de Almirante Brown realizará este jueves 3 de septiembre un operativo para tramitar y entregar el Pase Libre Multimodal en Burzaco. La jornada será de 10 a 14.30 en el Centro de Acceso a Derechos para Personas con Discapacidad, ubicado a metros de la estación ferroviaria, y estará destinada a personas con discapacidad y trasplantados. (54 palabras)

El operativo se realizará en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La actividad permitirá gestionar la credencial y, para quienes cumplan con los requisitos, retirarla en el mismo momento.

Amor y patria. Granaderos entregaron ajuares a dos bebés nacidos el 24 de agosto en Almirante Brown

Para agendar. La Industria Corre vuelve para ayudar a las escuelas técnicas de Almirante Brown

La atención será de 10 a 14.30 en el Centro de Acceso a Derechos para Personas con Discapacidad, situado en Pellegrini 1.015, entre 9 de Julio y Humberto Primo, en Burzaco.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credencial del INCUCAI.

Qué es el Pase Libre Multimodal

El Pase Libre Multimodal (PLM) es emitido por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y constituye el instrumento para acceder a la gratuidad en el transporte público.

El beneficio está destinado a personas que acrediten alguna de las condiciones contempladas: discapacidad, trasplante o inscripción en lista de espera para un trasplante.

De esta manera, el operativo de Almirante Brown busca facilitar el acceso a la credencial para vecinos que todavía no cuentan con ella y necesitan utilizar el transporte público de manera gratuita.