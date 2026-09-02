Confirman la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Después de su despedida de soltera en Río de Janiero, Brasil, Lali Espósito volvió a la Argentina y se conoció la fecha de su casamiento con Pedro Rosemblat. También se conocieron detalles de la fiesta que celebrarán la banfileña y el periodista.

" Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan el viernes 30 de octubre", aseguró Pepe Ochoa al aire en LAM, en América TV .

El panelista sumó más información sobre el casamiento y en especial sobre la lista de invitados para la gran noche: "La ceremonia va a ser muy íntima, me hablaron de entre 150 y 200 personas".

Pepe Ochoa también habló del menú elegido por Lali Espósito y Pedro Rosemblat para el casamiento , donde habrá comida clásica y bien argentina.

"Contrataron el catering Eat. La semana pasada fueron a una reunión y cerraron todo. No va a haber nada elaborado a nivel plato, sino que quieren cosas simples y bien argentas", contó el panelista de LAM.

Fieles a su estilo sencillo y sin opulencias, optarían platos relajadas para compartir en el festejo. "En la recepción va a haber picada y asado y la idea es que el plato principal sea milanesas con puré", aseguró el panelista del ciclo de América TV.

"El lugar todavía no me lo revelaron", explicó Pepe Ochoa sobre el sitio elegido por la pareja, y agregó: "Van a hacer una ceremonia en el lugar".