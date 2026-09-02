miércoles 02 de septiembre de 2026
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2 de septiembre de 2026
Hay confites.

Confirman la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Revelaron la fecha elegida de Lali Espósito y Pedro Rosemblat para formalizar su relación. También contaron que el plato principal será bien argentino.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito, enamorados.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito, enamorados.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito, enamorados.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito, enamorados.

"Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan el viernes 30 de octubre", aseguró Pepe Ochoa al aire en LAM, en América TV.

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El panelista sumó más información sobre el casamiento y en especial sobre la lista de invitados para la gran noche: "La ceremonia va a ser muy íntima, me hablaron de entre 150 y 200 personas".

Lali Espósito quiere milanesas en su casamiento.

Lali Espósito quiere milanesas en su casamiento.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron milanesas con puré

Pepe Ochoa también habló del menú elegido por Lali Espósito y Pedro Rosemblat para el casamiento, donde habrá comida clásica y bien argentina.

"Contrataron el catering Eat. La semana pasada fueron a una reunión y cerraron todo. No va a haber nada elaborado a nivel plato, sino que quieren cosas simples y bien argentas", contó el panelista de LAM.

Fieles a su estilo sencillo y sin opulencias, optarían platos relajadas para compartir en el festejo. "En la recepción va a haber picada y asado y la idea es que el plato principal sea milanesas con puré", aseguró el panelista del ciclo de América TV.

"El lugar todavía no me lo revelaron", explicó Pepe Ochoa sobre el sitio elegido por la pareja, y agregó: "Van a hacer una ceremonia en el lugar".

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