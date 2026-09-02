miércoles 02 de septiembre de 2026
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2 de septiembre de 2026
Repudiable.

Polémico comentario de Flor Vigna sobre el autismo en La Casa de los Famosos

Flor Vigna hizo un comentario fuera de lugar sobre el autismo en el reality La Casa de los Famosos. Yanina Latorre la tildó de "cabeza de termo".

Flor Vigna quedó en el centro de la polémica.&nbsp;

Flor Vigna quedó en el centro de la polémica. 

Esta vez, en una charla con uno de sus compañeros del reality, Flor Vigna afirmó: "Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental. Si vos lo querés superar, lo podés superar”.

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Como era de prever, el comentario tuvo una reacción inmediata en su compañero del reality que le intentó marcar el error, pero ella insistió con su postura al hablar sin conocimientos sobre el autismo.

"Yo sé que lo re puedo superar porque lo supero aunque pensé que lo podía superar más fácil”, aseguró Flor Vigna al abordar con liviandad una temática compleja.

Yanina Latorre contra Flor Vigna

Las críticas en las redes sociales contra Flor Vigna no tardaron multiplicarse rápidamente, pero la de Yanina Latorre fue lapidaria con la cantante.

"De verdad que pienso que estas pibas son peligrosas para la sociedad. Es una máquina de decir pelotudeces", dijo Yanina Latorre sobre las palabras de Flor Vigna.

Sin salir de su asombro, desde su programa de radio sumó: "Es boluda en serio, es peligrosísimo el mensaje que está dando. Entendiendo la cabeza de termo que tiene, lo que quiso decir es que es solitaria, que se mete para adentro y mandó el término 'autista'. Un horror".

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