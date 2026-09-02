Polémico comentario de Flor Vigna sobre el autismo en La Casa de los Famosos

Flor Vigna sigue generando polémicas por sus declaraciones en el reality La Casa de Los Famosos México. Hace unas semanas generó un escándalo al afirmar que Cande Ruggeri se quiso levantar a Nico Occhiato cuando ellos eran novios y ahora lo hizo otra vez.

Esta vez, en una charla con uno de sus compañeros del reality, Flor Vigna afirmó: "Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental. Si vos lo querés superar, lo podés superar”.

Sin vueltas. Qué dijo Occhiato luego de Flor Vigna lo vincule con Cande Ruggeri

Se armó. El furioso descargo de Cande Ruggeri tras las acusaciones de Flor Vigna

Como era de prever, el comentario tuvo una reacción inmediata en su compañero del reality que le intentó marcar el error, pero ella insistió con su postura al hablar sin conocimientos sobre el autismo.

Flor Vigna: Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental, si vos lo queres superar lo podes superar JAJAJAJ NO MAMES ORA QUE “POQUITO” DE AUTISMO WTF #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/wA9OMN1E1n

"Yo sé que lo re puedo superar porque lo supero aunque pensé que lo podía superar más fácil”, aseguró Flor Vigna al abordar con liviandad una temática compleja.

“ESTAS PIBAS SON PELIGROSAS PARA LA SOCIEDAD”

Yanina Latorre fulminó a Flor Vigna por decir que el autismo se puede superar: “Que no te escuche nadie”.



#Yanina1079 con @yanilatorre, @lupeugaldeok, @Gus_Noriega y Martín Fernández Cruz

Seguilo en vivo… https://t.co/nhfUcYisud pic.twitter.com/jLyV5lGLqq — El Observador 107.9 (@Observador1079) September 1, 2026

Yanina Latorre contra Flor Vigna

Las críticas en las redes sociales contra Flor Vigna no tardaron multiplicarse rápidamente, pero la de Yanina Latorre fue lapidaria con la cantante.

"De verdad que pienso que estas pibas son peligrosas para la sociedad. Es una máquina de decir pelotudeces", dijo Yanina Latorre sobre las palabras de Flor Vigna.

Sin salir de su asombro, desde su programa de radio sumó: "Es boluda en serio, es peligrosísimo el mensaje que está dando. Entendiendo la cabeza de termo que tiene, lo que quiso decir es que es solitaria, que se mete para adentro y mandó el término 'autista'. Un horror".