Qué dijo Nico Occhiato luego de Flor Vigna lo vincule con Cande Ruggeri

Nico Occhiato dio su versión de lo ocurrido.

Flor Vigna generó un escándalo luego de afirmar que Cande Ruggeri intentó levantarse y hasta meterse en la cama de Nico Occhiato cuando compartieron un viaje a Disney. Esto ocurrió hace años cuando el dueño de Luzu TV y la cantante eran novios.

Todo se disparó con las declaraciones de Flor Vigna en el reality La Casa de los Famosos México, donde está participando. Luego Cande Ruggeri negó lo ocurrido y también Nico Occhiatto dio su versión.

NICOLÁS OCCHIATO: "Lo que está contando Vigna es una locura"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/KphHlZj1Ms — América TV (@AmericaTV) August 19, 2026 El descargo de Nico Occhiato En medio del escándalo, Nico Occhiato recibió un mensaje de Ángel de Brito con el video de Flor Vigna contando el supuesto hecho. El conductor de Luzu TV le respondió luego al periodista dando su propia versión de lo ocurrido hace muchos años.

“Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando Vigna. Una locura”, escribió el conductor, con un tono que combinó sorpresa y humor pero que dejó el fondo de la historia completamente abierto.

Ángel De Brito llevó ese mensaje al aire de LAM, en América TV, y se desató el debate en el programa. “Abrió el paraguas”, dijo Ángel de Brito, refiriéndose a la estrategia de anticiparse a una posible acusación contando la historia primero, pero con los roles invertidos. El conductor completó la idea: “A la otra le quedó zumbando esa idea hasta ahora”.

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