miércoles 19 de agosto de 2026
Escribinos
19 de agosto de 2026
Sin vueltas.

Qué dijo Nico Occhiato luego de Flor Vigna lo vincule con Cande Ruggeri

Flor Vigna contó que Cande Ruggeri intentó conquista a Nico Occhiato cuando era su novio. El conductor de Luzu TV dio su propia versión.

Nico Occhiato dio su versión de lo ocurrido.&nbsp;

Nico Occhiato dio su versión de lo ocurrido. 

Flor Vigna generó un escándalo luego de afirmar que Cande Ruggeri intentó levantarse y hasta meterse en la cama de Nico Occhiato cuando compartieron un viaje a Disney. Esto ocurrió hace años cuando el dueño de Luzu TV y la cantante eran novios.

Todo se disparó con las declaraciones de Flor Vigna en el reality La Casa de los Famosos México, donde está participando. Luego Cande Ruggeri negó lo ocurrido y también Nico Occhiatto dio su versión.

Lee además
Marley habló de Nico Occhiato. 
Se armó.

Marley fulminó a Nico Occhiato por echar a Flor Peña de Luzu TV
Flor Vigna mandó al frente a una famosa que quiso conquistar a Nico Occhiato cuando era su novio.
¿Qué onda?

Quién es la famosa que quiso levantarse a Occhiato mientras era novio de Flor Vigna

El descargo de Nico Occhiato

En medio del escándalo, Nico Occhiato recibió un mensaje de Ángel de Brito con el video de Flor Vigna contando el supuesto hecho. El conductor de Luzu TV le respondió luego al periodista dando su propia versión de lo ocurrido hace muchos años.

“Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando Vigna. Una locura”, escribió el conductor, con un tono que combinó sorpresa y humor pero que dejó el fondo de la historia completamente abierto.

Ángel De Brito llevó ese mensaje al aire de LAM, en América TV, y se desató el debate en el programa. “Abrió el paraguas”, dijo Ángel de Brito, refiriéndose a la estrategia de anticiparse a una posible acusación contando la historia primero, pero con los roles invertidos. El conductor completó la idea: “A la otra le quedó zumbando esa idea hasta ahora”.

Temas
Seguí leyendo

Marley fulminó a Nico Occhiato por echar a Flor Peña de Luzu TV

Quién es la famosa que quiso levantarse a Occhiato mientras era novio de Flor Vigna

El furioso descargo de Cande Ruggeri tras las acusaciones de Flor Vigna

La contundente respuesta de Lali a Marcelo Polino: "Mala leche"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nueva placa de nominados en Gran Hermano.  video
Todo o nada.

Quiénes quedaron nominadas en Gran Hermano con una traición incluida

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nico Occhiato dio su versión de lo ocurrido. 
Sin vueltas.

Qué dijo Occhiato luego de Flor Vigna lo vincule con Cande Ruggeri