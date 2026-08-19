Se reunieron distintas generaciones del fútbol femenino para celebrar su historia

En conmemoración por el Día de la Futbolista Argentina, se realizó la primera edición de Copa Raíces: quienes sembraron nuestro presente, una iniciativa organizada por el Club Banfield , El Femenino y Mónica Santino.

La jornada tuvo lugar en el Campo de Deportes de Banfield, en Luis Guillón, y fue pensada para reunir a diferentes generaciones alrededor de una misma cancha, reconocer a quienes abrieron camino en el fútbol femenino argentino y generar nuevos espacios de encuentro.

Incertidumbre. Los problemas de Lanús de cara al partido ante Argentinos Juniors

Lo que hay que saber.

Lo que hay que saber. Copa Raíces: el fútbol femenino celebra su historia en el Día de la Futbolista Argentina

La actividad comenzó por la mañana con una jornada de fútbol femenino Sub 12 y continuó con la primera edición de Copa Raíces, disputada bajo la modalidad de fútbol 9 en las categorías +35 y +50 .

Uno de los momentos más representativos de la jornada tuvo como protagonista a Betty García , pionera del fútbol femenino argentino, quien realizó el saque de honor tanto en los encuentros de inicio de la Copa Raíces .

En conmemoración por el Día de la Futbolista Argentina.

Entre las referentes presentes estuvo también Amanda Flores, histórica puntera izquierda y goleadora argentina, reconocida por haber sido la primera futbolista argentina transferida a un club de Europa, en 1990.

Además participaron las exjugadoras de la Selección Argentina Eli Villanueva y Natalia Gatti, junto a Eliana Medina, Tota Insaurralde y Pipi Peralta, entre otras futbolistas y exfutbolistas.

El evento contó también con la presencia de Germán Portanova, director técnico de la Selección Argentina femenina y Osvaldo Conte PF de la Selección Argentina.

All Boys y Yupanqui volvieron a encontrarse

Uno de los partidos destacados de la categoría +50 fue el encuentro entre All Boys y Yupanqui, dos equipos vinculados a los comienzos de la competencia oficial femenina de AFA en 1991.

Más de tres décadas después, ambos volvieron a compartir una cancha en una jornada especialmente creada para reconocer las raíces y recuperar las historias del fútbol femenino argentino.

Las primeras campeonas de Copa Raíces

En el plano deportivo, Pasas de UBA, equipo conformado por exjugadoras de la Universidad de Buenos Aires, se consagró campeón de la categoría +35.

En la categoría +50, el título de la primera edición quedó en manos de Lo Viejo Funciona.

Durante la premiación también se entregaron reconocimientos individuales:

Verónica Jabif: goleadora +50.

goleadora +50. Constanza Romano (Pasas de UBA) : goleadora +35.

goleadora +35. Estela Oliva (All Boys): valla menos vencida +50.

valla menos vencida +50. Yesica Iglesias (Pasas de UBA): valla menos vencida +35.

Además, Betty García recibió una distinción como pionera del fútbol femenino argentino y Mónica Santino fue reconocida por su trayectoria y aporte a la disciplina.

Quienes sembraron nuestro presente

Copa Raíces nació con el objetivo de generar un espacio de competencia y encuentro para futbolistas mayores de 35 y 50 años y, al mismo tiempo, recuperar la memoria de aquellas mujeres que jugaron, organizaron y sostuvieron el fútbol femenino argentino durante diferentes etapas de su historia.