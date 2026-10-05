Talleres de Escalada, la chance perdida, pero dentro del Torneo Reducido

Talleres de Escalada no pudo a lo largo de estas 38 fechas de la Primera B lograr la estabilidad que le permitiera depender de sí mismo para ascender de manera directa. El domingo tuvo la oportunidad de acercarse a cuatro puntos de Excursionistas, pero volvió a fallar y el margen definitivamente se acortó.

Con 12 puntos en juego, el equipo de Lucas Licht quedó a siete de los del Bajo Belgrano. La derrota del líder en su visita a Liniers -casi a resguardo del descenso- tampoco fue aprovechada por Arsenal que cayó ante Villa San Carlos. Es decir que, los primeros tres de la tabla, fueron derrotados esta fecha.

¿Le da la nafta? La localía, el karma de Talleres de Escalada en el sprint final

La clasificación al Torneo Reducido la tiene asegurada Talleres de Escalada , ya que le sacó 16 unidades a Deportivo Laferrere (51), el que quedaría fuera. Pero, por otro lado, la caída con Sportivo Italiano acercó al Azzurro a dos del Albirrojo.

Final del partidoSportivo Italiano 2Talleres 0 Próximo partido recibimos a Camioneros en el Pablo Comelli, día y horario a confirmar ❤️ https://t.co/8NFOJmeWD0

¿Y esto es importante? Sí, porque del 2º al 5º se aseguran localía en el Torneo Reducido: Arsenal (69),Talleres de Escalada (67), Sportivo Italiano (65) y Villa Dálmine (64) tienen por ahora esa “ventaja”. Deportivo Camioneros (63), próximo rival de los de Remedios de Escalada, al acecho. Más atrás asoman Real Pilar (61), Deportivo Armenio (60) y cierra Comunicaciones (55).

Cómo se jugarán las instancias eliminatorias

Si Talleres de Escalada no asciende directo -matemáticamente puede lograrlo- debería sumar la mayor cantidad de puntos posibles para definir en el estadio Pablo Comelli los cruces eliminatorios. Ganándole a Deportivo Camioneros daría un paso fundamental, ya que le sacaría siete puntos con nueve en juego.

Las llaves eliminatorias (cuartos, semifinales y finales) se jugarán a partidos de ida y vuelta, según establece la Asociación del Fútbol Argentino en el Boletín Especial Nº 6824 del reglamento del Campeonato de Primera División B 2026.

Otro dato a tener en cuenta: si al cabo de los 90 minutos reglamentarios del segundo partido la cantidad de puntos y goles resultaran igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.