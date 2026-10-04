Talleres de Escalada perdió con Italiano y dejó escapar la chance de acercarse a la punta

Talleres de Escalada tropezó en Ciudad Evita ante Sportivo Italiano

En una tarde gris en Ciudad Evita, Talleres de Escalada sufrió un duro revés al caer por 2 a 0 frente a Sportivo Italiano en el marco de la trigésimo octava jornada del campeonato de la Primera B Metropolitana. El elenco conducido por Lucas Licht pagó caro sus desatenciones en áreas clave y regresa a Escalada con las manos vacías.

Desde el pitazo inicial, el "Azzurro" intentó imponer condiciones en su reducto. Aunque el encuentro comenzó con un trámite trabado y disputado con intensidad en la mitad de la cancha, el local se mostró más punzante en la ofensiva. La apertura del marcador llegó a través de Franco Centurión, quien capitalizó una desatención en la última línea albirroja para desatar el festejo de la parcialidad local.

Con la ventaja a su favor, el equipo comandado por Matías Giménez replegó sus líneas de manera inteligente, cediéndole la iniciativa a un Talleres de Escalada que careció de ideas claras para romper el bloque defensivo rival. A pesar de las variantes tácticas introducidas por Licht en el complemento para refrescar el ataque, el "Tallarín" no logró generar situaciones de peligro neto que pusieran en jaque el arco de Italiano.

La estocada final para las ilusiones de la visita llegó promediando la segunda mitad. Tras una falta dentro del área penal, el árbitro no dudó en señalar la pena máxima. El encargado de ejecutarla fue Pablo Cáceres, quien con un remate preciso y esquinado selló el 2 a 0 definitivo, transformando el penal en gol y bajándole la persiana al partido.

Esta derrota frena el envión de Talleres de Escalada, que ahora se verá obligado a corregir errores rápidamente durante la semana. La falta de contundencia y los fallos puntuales en defensa vuelven a ser el foco de atención para un cuerpo técnico que deberá rearmar la estrategia de cara al próximo compromiso, con el objetivo de enderezar el rumbo en el tramo decisivo del torneo, si es que quiere luchar por el ascenso.

Con este resultado, Talleres de Escalada dejó escapar la chance de arrimarse a la punta. Ahora Excursionistas es líder con 74 puntos, seguido por Arsenal de Sarandí con 69, Talleres de Escalada con 67 e Italiano trepó al cuarto lugar con 65 unidades. En la próxima fecha Talleres de Escalada recibirá a Camioneros.