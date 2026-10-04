Talleres de Escalada perdió con Italiano y dejó escapar la chance de acercarse a la punta

Talleres de Escalada tropezó en Ciudad Evita ante Sportivo Italiano
En una tarde gris en Ciudad Evita, Talleres de Escalada sufrió un duro revés al caer por 2 a 0 frente a Sportivo Italiano en el marco de la trigésimo octava jornada del campeonato de la Primera B Metropolitana. El elenco conducido por Lucas Licht pagó caro sus desatenciones en áreas clave y regresa a Escalada con las manos vacías.
Desde el pitazo inicial, el "Azzurro" intentó imponer condiciones en su reducto. Aunque el encuentro comenzó con un trámite trabado y disputado con intensidad en la mitad de la cancha, el local se mostró más punzante en la ofensiva. La apertura del marcador llegó a través de Franco Centurión, quien capitalizó una desatención en la última línea albirroja para desatar el festejo de la parcialidad local.
Con la ventaja a su favor, el equipo comandado por Matías Giménez replegó sus líneas de manera inteligente, cediéndole la iniciativa a un Talleres de Escalada que careció de ideas claras para romper el bloque defensivo rival. A pesar de las variantes tácticas introducidas por Licht en el complemento para refrescar el ataque, el "Tallarín" no logró generar situaciones de peligro neto que pusieran en jaque el arco de Italiano.
La estocada final para las ilusiones de la visita llegó promediando la segunda mitad. Tras una falta dentro del área penal, el árbitro no dudó en señalar la pena máxima. El encargado de ejecutarla fue Pablo Cáceres, quien con un remate preciso y esquinado selló el 2 a 0 definitivo, transformando el penal en gol y bajándole la persiana al partido.
Esta derrota frena el envión de Talleres de Escalada, que ahora se verá obligado a corregir errores rápidamente durante la semana. La falta de contundencia y los fallos puntuales en defensa vuelven a ser el foco de atención para un cuerpo técnico que deberá rearmar la estrategia de cara al próximo compromiso, con el objetivo de enderezar el rumbo en el tramo decisivo del torneo, si es que quiere luchar por el ascenso.
Con este resultado, Talleres de Escalada dejó escapar la chance de arrimarse a la punta. Ahora Excursionistas es líder con 74 puntos, seguido por Arsenal de Sarandí con 69, Talleres de Escalada con 67 e Italiano trepó al cuarto lugar con 65 unidades. En la próxima fecha Talleres de Escalada recibirá a Camioneros.
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Final del partido
Italiano le ganó 2 a 0 a Talleres de Escalada por la fecha número 38 de la Primera B.
Talleres de Escalada tuvo el descuento
Gran centro de Mateo Muñoz que encontró un cabezazo de Nicolás Malvacio y se fue cerca.
¡¡¡¡GOOOOOL DE ITALIANO!!!
Pablo Cáceres remató fuerte y esquinado para el 2 a 0. Italiano le gana a Talleres con autoridad.
Penal para Italiano
Infracción de Nicolás Malvacio sobre Thiago Yrigoyen y el árbitro sancionó la pena máxima.
Talleres de Escalada sigue con vida
Mauro Casoli evitó la caída de su valla en dos ocasiones y el tallarín permanece en partido.
Talleres de Escalada a tiro de la igualdad
Mateo Muñoz quedó cara a cara con Gonzalo Yordan, pero el arquero de Italiano evitó el empate.
Talleres de Escalada cae en un duelo clave ante Italiano.
Lucas Licht mueve el banco de suplentes de Talleres de Escalada
A la cancha Maximiliano Rodriguez, Juan Pablo Arango y Mateo Muñoz para que se retiren Santino Maldonado, Pablo Cortizo e Isaias Ciavarelli.
Italiano se perdió el segundo
Kevin Giménez quedó mano a mano con Mauro Casoli y de manera insólita envió su disparo afuera. Chance inmejorable que desperdicia Italiano.
Talleres de Escalada cerca del empate
El albirrojo tuvo su chance con un cabezazo de Isaias Ciavarelli que detuvo de manera brillante el arquero Gonzalo Yordan.
Italiano cerca del segundo
Otra vez Franco Centurión por izquierda remató y la pelota dio en el travesaño. Se salvó Talleres otra vez.
¡¡¡¡GOOOOOL DE ITALIANO!!!!
Centro de Jonatán Rivero y entró por atrás de todos Franco Centurión para poner arriba 1 a 0 al local.
Chance inmejorable para Talleres de Escalada
Se la bajaron en el área a Axel Arce que con un derechazo la mandó por arriba del travesaño. Increíble lo que se perdió Talleres.
La más clara del partido la tuvo Italiano
Luego de un centro pasado, apareció Kevin Giménez con un derechazo que tapó Mauro Casoli.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Sportivo Italiano y Talleres de Escalada.
Final del primer tiempo
Sportivo Italiano y Talleres de Escalada empatan 0 a 0 por la fecha número 38 de la Primera B.
La cancha de Sportivo Italiano.
Otra chance para Talleres de Escalada
Gran disparo de Isaias Ciavarelli que se encontró con una gran atajada de Gonzalo Yordan.
Lo tuvo Talleres de Escalada
Buen centro atrás de Federico Martínez para Leonel Barrios, quien no llegó a capturar de la mejor manera y su remate fue a las manos de Gonzalo Yordan.
Talleres de Escalada se vuelve a salvar
Una nueva oportunidad para Italiano quedó en los pies de Facundo Gómez que no pudo batir a Mauro Casoli. Todo sigue 0 a 0.
Otra vez avisó Italiano
Luego de una jugada en ataque, Ezequiel Centurión probó de afuera del área y su remate se fue desviado.
Primera llegada de Sportivo Italiano, casi el primero
Buena aproximación del local con Pablo Cáceres, quien cabeceó y se fue cerca del primer palo.
Se salvó Sportivo Italiano
Luego de un cabezazo de Leonel Barrios que dio en el palo, salvó la defensa de Italiano sobre la línea.
Comenzó el partido
Ya juegan Sportivo Italiano y Talleres de Escalada.
Ya se viene Sportivo Italiano ante Talleres de Escalada
Sportivo Italiano: Gonzalo Yordan; Claudio Bifiguer, Cristian Ordoñez, Ezequiel Merzario, Lucas Fantino; Jonathan Rivero; Franco Centurión, Lionel Laborda, Kevin Giménez; Facundo Gómez y Pablo Cáceres. DT: Matías Giménez.
¡ !Estos son los iniciales y suplentes para enfrentar a #Talleres , desde las 15 hs. en el República de Italia.#VamosTano https://t.co/S2SXFBOtOk— Club Sportivo Italiano (@SpItaliano) October 4, 2026
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Santino Maldonado, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Axel Arce, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli; Federico Martínez y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
Árbitro: Juan Beligoy.
Estadio: República de Italia.
Transmisión: LPF Play.