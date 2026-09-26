Talleres de Escalada tuvo una remontada heroica y venció a San Martín de Burzaco

Talleres de Escalada pasó de la angustia a la alegría y se quedó con un triunfo heroico

En un partido electrizante y cargado de emociones, Talleres de Escalada derrotó 3 a 2 a San Martín de Burzaco en el estadio Pablo Comelli por la fecha 37 de la Primera B Metropolitana. El delantero Federico Martínez fue la gran figura de la tarde al convertir los tres goles de su equipo.

El encuentro comenzó con un Talleres de Escalada decidido a imponer su localía. La presión alta y el juego asociado dieron sus frutos rápidamente cuando Federico Martínez abrió el marcador, desatando la primera alegría de la tarde para la parcialidad local. Sin embargo, la ventaja inicial adormeció al dueño de casa y despertó la rebeldía de San Martín de Burzaco.

La visita asimiló el golpe y empezó a lastimar de contragolpe. Antes del cierre de la primera etapa, Nicolás Gauna estampó el empate tras una desatención defensiva. En el complemento, el conjunto de Burzaco aprovechó el envión anímico y enmudeció al Pablo Comelli cuando Rodrigo González dio vuelta el resultado para poner el 2-1 parcial.

Obligado por las circunstancias y empujado por su gente, Talleres quemó las naves. Fue allí donde la figura de Martínez se agigantó para convertirse en el héroe de la jornada. El atacante firmó su doblete con una definición certera para rescatar el empate y, pocos minutos después, selló su triplete definitivo para sentenciar el 3-2 en una ráfaga de puro fútbol y corazón.

Con el pitazo final, Escalada se transformó en una fiesta. Talleres sacó adelante un partido durísimo que se le había presentado adverso, demostró carácter de cara al cierre del torneo y se mantiene firme en los primeros puestos de la categoría. Con este resultado, Talleres de Escalada se encuentra en la tercera posición con 67 puntos y en la próxima fecha visitará a Sportivo Italiano.