sábado 26 de septiembre de 2026
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26 de septiembre de 2026
Triunfo épico.

Talleres de Escalada tuvo una remontada heroica y venció a San Martín de Burzaco

Talleres de Escalada superó a San Martín de Burzaco por 3 a 2 en un choque atrapante e intenso. Con este triunfo, el albirrojo sigue prendido.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Federico Martínez se despachó con tres goles para ser la figura de Talleres de Escalada.

Federico Martínez se despachó con tres goles para ser la figura de Talleres de Escalada.

Federico Martínez se despachó con tres goles para ser la figura de Talleres de Escalada.

Federico Martínez se despachó con tres goles para ser la figura de Talleres de Escalada.

El cabezazo de Federico Martínez para el triunfo parcial de Talleres de Escalada.

El cabezazo de Federico Martínez para el triunfo parcial de Talleres de Escalada.

El cabezazo de Federico Martínez para el triunfo parcial de Talleres de Escalada.

El cabezazo de Federico Martínez para el triunfo parcial de Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada pasó de la angustia a la alegría y se quedó con un triunfo heroico

En un partido electrizante y cargado de emociones, Talleres de Escalada derrotó 3 a 2 a San Martín de Burzaco en el estadio Pablo Comelli por la fecha 37 de la Primera B Metropolitana. El delantero Federico Martínez fue la gran figura de la tarde al convertir los tres goles de su equipo.

El encuentro comenzó con un Talleres de Escalada decidido a imponer su localía. La presión alta y el juego asociado dieron sus frutos rápidamente cuando Federico Martínez abrió el marcador, desatando la primera alegría de la tarde para la parcialidad local. Sin embargo, la ventaja inicial adormeció al dueño de casa y despertó la rebeldía de San Martín de Burzaco.

La visita asimiló el golpe y empezó a lastimar de contragolpe. Antes del cierre de la primera etapa, Nicolás Gauna estampó el empate tras una desatención defensiva. En el complemento, el conjunto de Burzaco aprovechó el envión anímico y enmudeció al Pablo Comelli cuando Rodrigo González dio vuelta el resultado para poner el 2-1 parcial.

Obligado por las circunstancias y empujado por su gente, Talleres quemó las naves. Fue allí donde la figura de Martínez se agigantó para convertirse en el héroe de la jornada. El atacante firmó su doblete con una definición certera para rescatar el empate y, pocos minutos después, selló su triplete definitivo para sentenciar el 3-2 en una ráfaga de puro fútbol y corazón.

Con el pitazo final, Escalada se transformó en una fiesta. Talleres sacó adelante un partido durísimo que se le había presentado adverso, demostró carácter de cara al cierre del torneo y se mantiene firme en los primeros puestos de la categoría. Con este resultado, Talleres de Escalada se encuentra en la tercera posición con 67 puntos y en la próxima fecha visitará a Sportivo Italiano.

Final del partido

Talleres de Escalada le ganó 3 a 2 a San Martín de Burzaco.

Talleres de Escalada tuvo el cuarto

Luego de una gran habilitación apareció Juan Pablo Arango, pero no estuvo certero para definir.

¡¡¡¡GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!

Golazo de Federico Martínez que con una media vuelta pone el 3 a 2 para Talleres que ahora le gana a San Martín.

¡¡¡¡GOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!!

Cuando comenzaban los insultos en el Pablo Comelli, apareció el cabezazo salvador de Federico Martínez. Ahora Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco empatan 2 a 2.

¡¡¡¡GOOOOOL DE SAN MARTÍN DE BURZACO!!!!

Rodrigo González con un bombazo de afuera del área pone el 2 a 1 para la visita.

Avisó San Martín de Burzaco

Buen disparo de Nicolás Gauna que se fue apenas desviado.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco.

Final del primer tiempo

Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco empatan 1 a 1 en el estadio Pablo Comelli.

¡¡¡¡GOOOOOL DE SAN MARTÍN DE BURZACO!!!

Nicolás Gauna se animó, entró al área y con un gran zurdazo puso el empate 1 a 1 en el peor momento de San Martín de Burzaco en el partido.

Talleres de Escalada amplio dominador del encuentro

Leonel Barrios remató de afuera del área y casi en el rebote de Gagliardo llega el segundo de Talleres que sigue superando a San Martín.

Talleres de Escalada hace méritos para convertir el segundo

Una buena maniobra de Isaias Ciavarelli estuvo cerca de tener destino de red. Talleres de Escalada supera ampliamente en el juego a San Martín de Burzaco.

Talleres de Escalada a tiro del segundo

Gran disparo de Fernando Enrique que salvó Maximiliano Gagliardo. Talleres es mucho más que San Martín.

¡¡¡¡GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!!

Gran centro de Isaias Ciavarelli al corazón del área que conectó Federico Martínez y con un cabezazo dejó sin reacción a Maximiliano Gagliardo. Gana Talleres de Escalada 1 a 0.

Se salvó milagrosamente San Martín de Burzaco

Gran habilitación de Leonel Barrios para Fernando Enrique, quien de emboquillada casi marca el primero. La pelota dio en el travesaño.

Comenzó el partido

Ya juegan Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco en el estadio Pablo Comelli.

Ya se viene Talleres de Escalada ante San Martín de Burzaco

Formaciones confirmadas:

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Axel Arce, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaias Ciavarelli; Federico Martínez y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

San Martín de Burzaco: Maximiliano Gagliardo; Kevin Denis, David Orellana, Richard Lazarev, Ariel Siliman; Lucas Lezcano, Rodrigo González, Nicolás Gauna, Lisandro Costa; Cristian Cuenca y Alejo Funes. DT: Federico Scurnik.

Estadio: Pablo Comelli

Árbitro: Ignacio Cuicchi

TV: LPF Play

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