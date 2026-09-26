Detienen en Villa Centenario a un joven que abusó de su hermana menor

Un joven de 23 años fue detenido en la localidad de Villa Centenario , acusado de abusar sexualmente de su hermana menor en varias ocasiones. Llevaba tres años prófugo tras la denuncia.

Todo empezó el 20 de junio de 2023, bastante lejos de Lomas de Zamora . Una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tres de Febrero para denunciar que su nieta había sido ultrajada por su propio hermano mayor al menos tres veces .

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La denunciante explicó que los hechos ocurrían siempre a la madrugada, cuando ella salía de la casa para ir a trabajar en la localidad de Caseros .

Tras la denuncia, la víctima fue evaluada en Cámara Gesell y se estableció que su relato era verídico. Fue así como se le dio intervención al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina para localizar al acusado y detenerlo.

Los agentes llevaron a cabo un allanamiento para concretar el arresto, pero el joven denunciado no estaba. Se había fugado. Desde entonces, su paradero fue un misterio durante más de tres años.

Investigación y captura en Villa Centenario

La Policía Federal detuvo al prófugo en Villa Centenario.

La Unidad Funcional de Instrucción N°14 Departamental decidió convocar a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal para intensificar la búsqueda. Los detectives llevaron a cabo tareas de campo y análisis informativos, con la ayuda del Departamento Técnico de Cibercrimen, que empleó un equipo táctico de geolocalización.

La profunda investigación permitió encontrar un posible lugar de trabajo del prófugo y su abonado telefónico. La geolocalización permitió determinar una pista en Lomas de Zamora: el celular estaba en una vivienda de Banfield, donde vivía un familiar del joven.

A partir de las pruebas obtenidas, y con el aval del Juzgado de Garantías N°2 de San Martín, los efectivos federales organizaron un discreto operativo en las inmediaciones del domicilio, hasta que encontraron al prófugo en plena calle, sobre Rodríguez Peña al 1900, casi esquina Pereyra, en Villa Centenario.

El detenido quedó a disposición del magistrado interventor y enfrentará cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años”.