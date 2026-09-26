sábado 26 de septiembre de 2026
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26 de septiembre de 2026
Golpe al delito.

Budge: lo allanaron por amenazas y encontraron un arsenal de armas

La investigación había empezado por un violento episodio que incluyó una amenaza con disparos al aire en Budge. Hubo dos detenidos.

Armas de fuego incautadas por la Policía en Ingeniero Budge.

Armas de fuego incautadas por la Policía en Ingeniero Budge.

Un joven de 20 años y un hombre de 40 fueron detenidos en la localidad de Ingeniero Budge, acusados de amenazar a una mujer y realizar disparos al aire. Les incautaron un arsenal de armas.

La investigación empezó el 20 de julio, tras una denuncia por un violento episodio entre vecinos. Un sujeto quería ingresar a un pasillo del barrio y le pidió a una vecina que corriera su moto para poder pasar. Se desató una fuerte discusión entre ambos.

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La tensión escaló y el agresor terminó tirando el rodado al suelo. Momentos después, apareció en el pasillo armado, lanzó tres tiros al aire y amenazó a la mujer, para luego irse del lugar. La víctima quedó muy asustada y denunció lo sucedido ante la Policía.

De las amenazas a un arsenal de armas

Efectivos de la SubDDI de Lomas de Zamora quedaron a cargo de la investigación. No tardaron en identificar la vivienda del hombre sobre la calle Figueredo al 1800, en Ingeniero Budge.

Tras recibir la orden de allanamiento al lugar, los agentes irrumpieron en el domicilio y arrestaron a dos sospechosos: un joven de 20 años identificado como B.O. y un hombre de 40 señalado como G.O.

Después de las detenciones, los policías de Lomas encontraron un importante depósito de armas. Pistolas de gas comprimido, una escopeta, un rifle de alta potencia y cuchillos estaban dentro de lo hallado. También se encontraron equipos de comunicación tipo handy y una manopla de hierro.

Los dos detenidos quedaron imputados por “abuso de armas agravado y amenazas agravadas” y fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

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