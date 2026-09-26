Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco, en un cruce sin margen para el error

Talleres de Escalada y San Martín de Burzco se miden en Timote y Castro.

Con la ilusión de seguir prendido en la pelea de arriba, Talleres de Escalada recibirá este sábado a San Martín de Burzaco , en un partido clave por la fecha 37 de la Primera B . El encuentro arrancará a las 15, contará con el arbitraje de Ignacio Cuicchi y será transmitido por LPF Play.

El Tallarín viene de empate en condición de visitante ante Villa San Carlos y necesita obtener los tres puntos en su casa para no quedar relegado en la lucha por el primer puesto, ya que quedó a 10 del puntero Excursionistas, que este viernes goleó por 3 a 0 a Real Pilar y se afianzó en lo más alto de las posiciones.

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El equipo de Lucas Licht , que supo estar en lo más alto, perdió la regularidad que lo llevó a ser uno de los grandes candidatos y afrontará este duelo barrial del sur del Gran Buenos Aires sin margen para el error, obligado a ganar para seguir soñando.

En cuanto al equipo, el entrenador no haría grandes retoques respecto al último partido, pero realizaría un toque en la ofensiva con el posible ingreso de Leonel Barrios por Matías Samaniego , quien no fue citado para este compromiso.

¡Vamos nosotros!



Estos son los convocados para el partido de mañana. pic.twitter.com/Q9jgLSbRCQ — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) September 25, 2026

San Martín de Burzaco, por su parte, se presentará en Timote y Castro con la misma necesidad del local. Con 47 unidades, se encuentra a seis unidades el último clasificado al Reducido, hoy Comunicaciones, afrontará este compromiso con la obligación de obtener los tres puntos para no perderle pisada al Cartero de cara a los últimas fechas de la fase regular.

Sin embargo, a diferencia de Talleres, el Azul llegó dulce. El equipo de Federico Scurnik ganó los dos últimos dos partidos que disputó, entre ellos el clásico ante Brown de Adrogué, y quiere seguir por esa vía. Para conseguirlo, el DT no realizaría cambios y apostaría por los mismos que le ganaron en la fecha pasada a Deportivo Laferrere.

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Torneo Primera B • Fecha 37

Talleres de Escalada

Sábado 26 de septiembre

15:00 hs.

Estadio Pablo Comelli

Ignacio Cuicchi pic.twitter.com/hPhpYuGvcx — San Martín de Burzaco (@SanMartinBurz) September 25, 2026

Las posibles formaciones de Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco