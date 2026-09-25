Quién es el futbolista que fue goleador en Lanús y Banfield y hoy sigue vigente a sus 45 años

El tiempo pasa para todos, menos para Santiago Salcedo . A sus 45 años , cuando la inmensa mayoría de los futbolistas de su generación disfrutan del retiro, el legendario delantero paraguayo continúa desafiando los límites de la biología y de la vigencia profesional. Con un pasado goleador en Lanús y Banfield , el atacante disfruta de sus últimos años en el fútbol.

Tras un paso por el ascenso en Tacuary, "Sasá" regresó con todo a la máxima categoría del fútbol guaraní vistiendo la camiseta del Sportivo San Lorenzo (el "Rayadito"), equipo en el que ya se consolidó como titular en partidos clave del torneo.

Para el fútbol argentino, el nombre de Salcedo está grabado a fuego en el Sur del Gran Buenos Aires. El atacante dejó una huella imborrable al transformarse en goleador en Lanús y en Banfield. En el Granate cosechó 18 gritos en 55 compromisos, mientras que en el Taladro se metió a la gente en el bolsillo con 16 goles en 36 partidos, resultando una pieza fundamental para sellar el ascenso a la Primera División en 2014. Su largo andar en Argentina también registró pasos recordados por Newell's Old Boys (donde es héroe por un gol clásico ante Rosario Central), Argentinos Juniors y un breve ciclo en River.

"Sasá" llegó al Granate en 2009 para aportar su jerarquía internacional. En Guidi y Arias se recuerda su facilidad para resolver dentro del área y su implacable juego aéreo. Registró 18 gritos, varios de ellos decisivos en el plano local y en la Copa Libertadores, conformando una delantera temible con Eduardo Salvio en el Torneo Apertura 2009 y dejando un promedio goleador que lo posicionó como uno de los atacantes extranjeros más letales de esa etapa institucional del club.

El héroe del ascenso en Banfield

Su paso por el Taladro fue quizás aún más determinante en lo colectivo. Integró el recordado equipo comandado por Matías Almeyda en la temporada 2013/2014 que devolvió al club a la máxima categoría. Salcedo firmó 16 goles, erigiéndose como el máximo artillero de Banfield en ese campeonato de la Primera B Nacional. Goles de tiro libre, de penal y definiciones excelsas en momentos calientes del torneo sellaron un romance eterno con la gente del Taladro, coronado con el título y el regreso a Primera.

El máximo goleador histórico del fútbol paraguayo

Hoy, la realidad lo encuentra estirando un récord que parece inalcanzable. Salcedo es el máximo goleador histórico del fútbol paraguayo, sumando 160 anotaciones en los torneos locales y un total de 184 sumando competiciones internacionales con clubes de su país. Lejos de conformarse con el bronce, hace apenas unas horas demostró que su olfato está intacto: convirtió de penal el gol que encaminó la victoria de San Lorenzo 2-1 ante 4 de Mayo de Capiibary, metiendo a su equipo en los cuartos de final de la Copa Paraguay

Con la 7 en la espalda, el inoxidable romperredes demuestra partido a partido que los goles no tienen fecha de vencimiento.