Lanús festejó el regreso de Marcelino Moreno tras la dura lesión

El minuto 80 del partido que en la Fortaleza disputaron Lanús y Estudiantes de La Plata no pasó desapercibido. El cartel electrónico se encendió con el número 10 y el estadio le tributó una ovación a Marcelino Moreno en su regreso a las canchas luego de la recuperación por la operación en su pie izquierdo.

Marcelino es Lanús . El equipo tuvo que readaptarse a jugar sin él y le costó desde lo futbolistico. Son de esos jugadores únicos, que no tienen reemplazo. En la primera acción le tiró un caño a Santiago Núñez sobre el lateral, anunciando que la magia sigue intacta, pero que necesita minutos de juego.

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El mendocino utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a todos aquellos que lo acompañaron en el largo proceso de rehabilitación. “Siete meses que me enseñaron más de lo que imaginé. Lo primeros tres los viví intentado volver a jugar, aferrándome a la esperanza. Pero la lesión era más grave de lo que quería admitir, y llegó el momento de aceptar la cirugía . Ahí empezaron otros cuatro meses, de paciencia, de reconstruirme por dentro y por fuera, de aprender a celebrar cada mínimo avance”, describió Marcelino Moreno.

Muchas personas lo acompañaron en esos meses que se hicieron eternos. Y Marcelino no se olvidó de ellos. “En ese camino, gracias a Dios por la fuerza cuando yo no la tenía, A mi esposa Katy Rivero , mi compañera de alma, por sostenerme incluso cuando yo no sabía cómo seguir. Al cirujano Alberto Macklin, por su precisión y su humanidad. Al kinesiólogo Nicolás Carón, por estar en cada paso de la recuperación. A mi profe personal, Justo Aon, por esa entrega diaria que me levantó en los días más grises. Al profe del club Macaya, por su confianza y su guía”, resumió el talentoso “10” campeón de la Copa Sudamericana 2025 y Recopa Sudamericana 2026.

Marcelino Moreno volvió a jugar tras cuatro meses.

Por último, resaltó el cariño de cada hincha de Lanús “por ese aliento que nunca faltó. Volver a jugar no es solo pisar el pasto, es honrar a cada persona que me sostuvo el alma mientras sanaba el cuerpo. Hoy vuelvo y vuelvo agradecido. Nunca fue suerte. Siempre fue Dios”.

Ir mejorando partido a partido

“Esperé mucho volver con el equipo. Estoy muy contento. Sé que de acá para adelante tengo que mejorar”, fue la autocrítica que hizo en su vuelta.

Marcelino sabe que le falta fútbol ritmo y competencia, por eso no se bajoneó luego de la primera jugada positiva. “Me salió bien la primera y pensé que me iban a salir todas. Pero después cometí un par de errores. Es normal”, afirmó.

El parate por la fecha FIFA será clave para tomar confianza. Lanús recién volverá a jugar el sábado 3 de octubre frente a Newell’s, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa: “Tenemos dos semanas para preparar el próximo encuentro. Hay que ir partido a partido”, sostuvo el “10” que todavía debe definir su situación contractual. “No sé nada sobre la renovación de mi contrato”, afirmó.