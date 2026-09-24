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24 de septiembre de 2026
Protección infantil.

Quilmes inauguró la Casa de Abrigo Amanda Allen con 12 plazas para chicos en vulnerabilidad

El Municipio de Quilmes inauguró la Casa de Abrigo Amanda Allen, un espacio municipal con 12 plazas para chicos de 6 a 16 años que atraviesan vulnerabilidad.

Quilmes inauguró la Casa de Abrigo Amanda Allen con 12 plazas para chicos en vulnerabilidad.

Quilmes inauguró la Casa de Abrigo Amanda Allen con 12 plazas para chicos en vulnerabilidad.

El Municipio de Quilmes inauguró la Casa de Abrigo Temporal Amanda Allen, un dispositivo municipal con 12 plazas para niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o emergencia y necesitan alojamiento transitorio, contención y acompañamiento integral.

Para alojar y acompañar en Quilmes

La Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias “Amanda Allen” comenzó a funcionar en Quilmes como un dispositivo destinado al alojamiento transitorio y al cuidado integral de chicos y chicas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o emergencia.

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El espacio fue construido con fondos municipales y cuenta con 12 plazas, destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 16 años. Además, dispone de un equipo interdisciplinario permanente integrado por profesionales.

La inauguración fue encabezada por la diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri. Desde el Municipio señalaron que se trata del primer dispositivo de gestión local destinado específicamente a esta función.

La puesta en marcha amplía las herramientas del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos para intervenir cuando un niño, niña o adolescente necesita alojamiento temporal ante la ausencia o insuficiencia de redes de cuidado.

Los números del Servicio Local

Los datos oficiales citados durante la inauguración muestran el volumen de intervenciones que atraviesa el área de niñez de Quilmes.

Durante 2025 se adoptaron 310 medidas de abrigo y fueron abordados 3.649 niños, niñas y adolescentes. En tanto, entre enero y agosto de 2026 se adoptaron 242 medidas de abrigo, de las cuales 40 fueron ejecutadas en instituciones.

En lo que va del año, además, fueron abordados 3.068 niños, niñas y adolescentes, según información del REUNA (Sistema Único de Registro de la Provincia de Buenos Aires).

La secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, destacó durante el acto la importancia de contar con un nuevo dispositivo municipal de cuidado para infancias.

La inauguraci&oacute;n fue encabezada por la diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri.

La inauguración fue encabezada por la diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri.

El homenaje a Amanda Allen

El nombre elegido para la casa homenajea a Amanda Allen, enfermera de la Fundación Eva Perón que participó de tareas de asistencia social y humanitaria.

Allen murió el 27 de septiembre de 1949, cuando regresaba a la Argentina luego de participar de una misión de ayuda tras el terremoto ocurrido en Ecuador. Posteriormente, la Ciudad Infantil llevó su nombre.

La inauguración se realizó cerca del Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora el 27 de septiembre, y contó con la participación de funcionarios municipales, concejales, representantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencias, del Poder Judicial, Cáritas, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y vecinos de la zona.

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