Quilmes: el barrio La Paz festeja sus 75 años con desfile, feria y música en vivo.

El barrio La Paz de Quilmes celebrará su 75º aniversario el domingo 27 de septiembre, desde las 10, con un desfile institucional, cívico y tradicionalista, una feria gastronómica y de emprendedores y una programación musical gratuita que tendrá como cierre la presentación de Orquesta Kaluqueña.

La celebración central tendrá lugar en la intersección de las avenidas Eva Perón (892) y Néstor Kirchner, ex Santa Fe. Allí se desarrollará el tradicional desfile, con la participación de escuelas e instituciones de la zona, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Guerra y centros tradicionalistas.

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Desde las 11 y hasta las 23, además, funcionará una feria gastronómica y de emprendedores locales sobre ambas avenidas, con propuestas pensadas para disfrutar en familia.

La jornada también contará con una programación artística en el escenario ubicado sobre Néstor Kirchner, entre las calles 893 y 894. El cierre estará a cargo de Orquesta Kaluqueña, que llevará su propuesta de cumbia al aniversario del barrio.

Antes se presentarán Los Duendes y Sudestada Brass Band Ensamble, Indómito, Aniquilan, Haleron, La Chueca, Los Wines, Los Amigos del Folclore, Los Camperos del Litoral, Gaiah, Tato Encina, El Secreto 90, La Nueva La Historia Continúa, Agustina Maidana, El Sexteto de Erik, La 24, El Pela Cuartetero, y Ale Vega y Juan Manuel.

Actividades previas en Quilmes

Los festejos por el aniversario del barrio La Paz comenzarán antes del domingo. El miércoles 23, a las 18, se realizará un Encuentro Ecuménico en la Iglesia El Poder de Dios, ubicada en Scalabrini Ortiz 1398, en el barrio Dos Avenidas.

En tanto, el viernes 25, a las 19, habrá una Peña en la Parroquia Itatí, sobre Monseñor Angelelli, entre Eva Perón y 893.

Las actividades son organizadas por el Municipio de Quilmes junto con la Comisión de Festejos del barrio La Paz. Según se informó oficialmente, durante la jornada principal habrá dispositivos de seguridad, fiscalización y limpieza.