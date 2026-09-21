Activan en Banfield la campaña cosiendo y tejiendo para llegar a más instituciones

La campaña de Banfield cuenta con 20 tejedoras y cuatro armadoras de mantas. Por eso buscan más instituciones que quieran recibir estas donaciones.

Una de las campañas más reconocidas de Banfield que impulsó el Vivero Los Tilos busca más instituciones que se sumen para la entrega de mantas tejidas que confeccionan varias vecinas de la zona que hace años forman parte de la iniciativa "Cosiendo y tejiendo abrigo".

Actualmente, la campaña está más que organizada y cuenta hasta con la colaboración del Rotary que se encarga de donar las lanas para tejer los cuadrados de 15x15 centímetros que luego los unen para crear las mantas.

"Recientemente recibimos más lanas para colaborar con el Hospital Meléndez de Adrogué . Nosotros nos organizamos para armar las mantas y desde el Rotary Lomas de Zamora las vienen a buscar y ellos se encargan de hacer las entregas", comentó Tamara Bratich que es la responsable del vivero ubicado en Melo 948, Banfield donde reciben las donaciones de lanas y además es quien impulsa la campaña.

Este lunes, Día de la Primavera entregaron unas 18 mantas en el Hospital Gandulfo. "Vamos a repartir las mantas al área de Neo y además nos van hacer entrega de más lanas para tejer chalecos. Las tejedoras ya están al tanto y me pidieron que les haga llegar las donaciones para comenzar a armarlos", aseguró Bratich en diálogo con La Unión.

Siempre enfocadas en tejer y armar las mantas, también adelantaron que, aunque aún no hay fecha tienen preparadas varias mantas para el Hospital Alende de Budge. "Todavía no sabemos con exactitud cuando se van a llevar esas donaciones, pero tenemos 12 mantas listas para que esta campaña también llegue allí donde hay tantos niños ya que es un centro de salud maternal", detalló la responsable de la campaña.

"Cosiendo y tejiendo abrigo" lleva más de una década organizando la campaña para quienes más lo necesitan. "Contamos con más de 20 tejedoras y cuatro armadoras. La que está más lejos es una señora que vive en Córdoba, pero de igual manera colabora", explicó Bratich.

Buscan más lugares para la entrega de mantas

Como la campaña está muy bien organizada y cuentan con el material y la buena disposición de las tejedoras, Bratich comentó que necesita más lugares que quieran sumarse a la iniciativa y recibir las donaciones.

"Lanzamos una nueva propuesta que apunta a sumar, por eso los invitamos a que se comuniquen o se acerquen al vivero para poder ayudar a instituciones sociales, sociedades de fomento o algún centro de salud que requiera de nuestras mantas porque tenemos todo para comenzar a preparar las donaciones", aseguró la dueña del Vivero de Banfield y agregó que no necesariamente debe ser de Lomas ya que llegan a todos los distritos y hasta han donado en otras provincias.

Para participar de la campaña se puede ir directamente al vivero o para cualquier consulta entrar en las redes sociales: @viverolostilos o en Facebook/Vivero Los Tilos

También hay un número de WhatsApp al que se puede enviar mensajes para hacer consultas que es el 1136007281