Lanzan promociones especiales en Lomas por el Día de la Cheeseburger

Para celebrar el Día de la Cheeseburger , este viernes habrá descuentos y promociones especiales para los vecinos en las hamburgueserías de Lomas de Zamora . Se trata de una nueva movida del Municipio para fomentar el consumo y acompañar al sector comercial.

Durante todo el día, los comercios de distintos barrios tendrán ofertas para disfrutar de uno de los grandes clásicos de la gastronomía . "En nuestro local vamos a tener una doble cheeseburger con papas a $10 mil y durante la noche habrá música en vivo a cargo de un DJ", contaron desde Bellini's , la hamburguesería que está sobre Belgrano 1431 , en Banfield .

Mientras que en Riquitos Burger , que tiene locales en Acevedo 1980 y Colombres 1096 , van a regalar hamburguesas simples y dobles hasta agotar stock. Y después van a quedar en promoción: las hamburguesas simples van a estar $6 mil y las dobles a $10 mil.

"En nuestro local van a poder encontrar dos promos: la cheeseburger doble con papas sazonadas a $14 mil o la cheeseburger doble con panceta ahumada y papas sazonadas a $16 mil", informaron desde Flama Tools & Burguers , la hamburguesería de Temperley que está en Meeks 1321 .

Los vecinos que vayan a Berko (Rivera 416) van a poder comerse una cheeseburger simple por $10 mil, una doble por $15 mil y la triple estará $20 mil. También habrá promociones en The Burguers House (Laprida 835), Lonis (Colombres 810), Maxxx Burgers (Claudio de Alas 2414 y Tavano 1804) y en Weiss, que acaba de inaugurar su local en Italia 387. Los vecinos también pueden consultar los descuentos en las redes de las hamburgueserías lomenses.

Precios fijos en Lomas de Zamora para comprar alimentos y productos

En Lomas de Zamora funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la oportunidad de comprar todo tipo de alimentos y productos a precios fijos.

La iniciativa incluye ofertas en carnicerías, verdulerías, pollerías, panaderías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene. Para conocer las de esta semana hay que entrar al Instagram de Comercios de la Comunidad.