Pedro Troglio y la dirigencia de Banfield, en plena tensión: paso a paso de un vínculo que se desgastó

Banfield vive horas turbulentas . A los malos resultados en el Torneo Clausura , le suma otro problema: la relación entre Pedro Troglio y la cúpula dirigencial se encuentra en el momento más tirante y hay incertidumbre sobre qué pasará después del partido ante Gimnasia de La Plata por la fecha 10.

El entrenador mostró su fastidio en la última conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 ante Barracas Central y fue categórico. “Algunos no están viendo la realidad o no la quieren ver”, se defendió de las críticas, poniendo en contexto la delicada situación institucional del club.

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Ese malestar se transformó en enojo después de que saliera la información de que su continuidad dependía de lo que pasara en el partido ante Gimnasia de La Plata y el martes, en medio de un clima de tensión y con nombres de posibles reemplazantes dando vuelta por las redes sociales, puso su renuncia a disposición.

La misma no fue aceptada por la dirigencia del Taladro, pero el desgaste de la relación es evidente después de 17 meses en los que el conflicto salarial con el plantel profesional y con los empleados del club, sumando al tema de las inhibiciones y de las complicaciones en los mercados de pases, alteraron el desarrollo normal de los diferentes campeonatos.

Las primeras complicaciones en el ciclo de Pedro Troglio

Troglio asumió el 29 de abril de 2025 tras la salida de Ariel Broggi y tuvo un comienzo auspicioso con una victoria ante Central Córdoba para cortar una racha de 13 partidos sin ganar.

El tema de las inhibiciones ya era un tema que preocupaba en las esferas más altas de la institución y eso se reflejó en el primer mercado de pases, ya que el DT recién pudo utilizar a sus refuerzos (Mauro Méndez, Rodrigo Auzmedi y Sergio Vittor, entre otros) a partir de la fecha 2.

Solucionado este tema, Banfield empezó a sumar buenos resultados y se alejó de la zona roja del descenso, pero el conflicto salarial se destapó (hubo dos paros de jugadores) mientras avanzaba el torneo y eso, de a poco, comenzó a complicar el panorama.

A pesar de eso, el Taladro redondeó un semestre aceptable y cerró el certamen en la novena colocación, quedando afuera de los playoffs por diferencia de gol.

Banfield y un inicio turbulento en 2026

Nuevamente inhibido y esta vez sin la posibilidad de contratar, Banfield encaró el mercado de pases de verano con el objetivo de sostener el plantel para afrontar el primer semestre. “Si me sacas un jugador vital, me matás. Estamos apretaditos con el plantel”, había señalado en ese momento el DT.

Sin embargo, el objetivo no se cumplió. Si bien logró sostener a Santiago Lopéz García e Ignacio Abraham, no pudo retener a Gonzalo Ríos ni a Tomás Nasif, y con el inicio del torneo perdió a Martín Río, la baja más sensible porque había sido una de las figuras del 2025. Más tarde, a mediados de marzo, perdió a Rodrigo Auzmedi.

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“Uno piensa que no se le vaya nadie y menos un jugador como Martín Río, pero el club si no vende no puede subsistir. Es normal y está bueno que cobren los empleados”, había dicho el DT después de que se confirmara la partida del volante central. Y tras eso, deslizó un cierto malestar por esa situación. “Ya empezó el campeonato, por más de que se abra el mercado, ¿A quién traes? ¿A mí viejo que está en el cielo? No hay nada para traer hoy”, remarcó, contundente.

Las salidas de los referentes de Banfield y un nuevo inicio

Tras la finalización del Torneo Apertura, el conflicto con el plantel profesional se intensificó y terminó de explotar cuando inició la pretemporada. A dos días del regreso a los entrenamientos, el plantel lanzó un comunicado exponiendo la situación y una semana más tarde inició una huelga que se extendió por 48 horas.

Este conflicto alteró los trabajos durante la pretemporada y agravó el panorama en medio de las complicaciones habituales por las inhibiciones. En este contexto, además, Banfield perdió a sus principales figuras: Mauro Méndez, Danilo Arboleda, Tiziano Perrota, Facundo Sanguinetti y Bruno Sepúlveda, que dejó el club tras los dos goles que le anotó a River Plate hace dos semanas.

Perrotta fue una de las bajas sensibles de Banfield.

Todos estos jugadores -salvo Méndez- abandonaron el club con el campeonato empezado y eso significó un problema para Troglio, que a su vez recién pudo contar con sus primeros refuerzos a partir de la fecha 4, aunque la última incorporación llegó hace menos de dos semanas.

Por eso, en su última conferencia de prensa, el DT marcó cuál es la realidad de Banfield y remarcó de cara a lo que viene: “Es normal lo que nos está pasando, somos el único equipo que no hizo la pretemporada con el plantel completo. Así y todo, esta banda, como algunos la definen, está en la semifinal de una copa. Es un equipo que lucha todos los partidos, haciendo un esfuerzo enorme con lo que tiene”, concluyó.