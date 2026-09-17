El colegio de Banfield homenajeó a Lionel Messi en el Florencio Sola junto a sus alumnos y familias

Más de 130 alumnos, junto a sus familias y docentes de Banfield formaron "Messi".

La comunidad educativa del Instituto Club Atlético Banfield (ICAB) reunió a más de 130 estudiantes en el estadio Florencio Sola para reconocer al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y trabajar, a partir de su historia, valores como el esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo.

"Era una oportunidad maravillosa para transformar un acontecimiento deportivo en una experiencia educativa significativa", expresó Alejandra Miguez , directora del nivel primario.

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El ICAB realizó una jornada especial en homenaje a Lionel Messi en el estadio Florencio Sola , ubicado en Arenales 900 . La iniciativa surgió desde la institución, inspirada en los reconocimientos que distintos clubes realizaron al futbolista en sus estadios, cuando el partido se detenía en minuto 10 para aplaudirlo.

"Decidimos rendirle nuestro propio homenaje en el estadio Florencio Solá, nuestra casa, nuestro lugar, ligado a la identidad y a nuestra comunidad educativa", contó. Participaron 107 estudiantes del nivel primario y 27 del nivel inicial junto a docentes, profesores, directivos, auxiliares y familias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C. A. Banfield (@cab_oficial) "Gracias por enseñarnos a soñar", escribieron en la publicación.

Lionel Messi, como punto de partida para aprender

Más allá del homenaje al futbolista, la propuesta buscó convertir su figura en una oportunidad para reflexionar sobre los valores detrás de sus logros, "buscamos transmitir que detrás de un gran logro siempre hay un camino recorrido", explicó Miguez.

A partir de la historia de Lionel Messi, los estudiantes trabajaron sobre la dedicación, esfuerzo, humildad, solidaridad, empatía, trabajo en equipo y capacidad de superarse frente a las dificultades. "Queremos que los chicos vean a Leo no solamente como un ídolo futbolístico, sino como alguien cuya historia nos permita reflexionar sobre los valores para la vida", señaló.

A las 10 en punto, los estudiantes se encontraron en el estadio junto a sus familias y docentes, luego fueron ocupando sus lugares hasta formar sobre el césped un gran "10 MESSI". "Cuando cada uno ocupa su lugar y lo hace con entusiasmo y en compañía de otro, podemos construir algo grande", señaló.

"Buscamos transmitir que detrás de un gran logro siempre hay un camino recorrido".

Un homenaje ligado a la identidad de Banfield

La actividad también se vinculó con el trabajo que los estudiantes vienen realizando desde hace siete meses en el taller "Nuestro Club, nuestro Barrio", enmarcado en los 130 años de Banfield. Para la institución, volver a pisar el césped del Florencio Solá y hacerlo como protagonistas permitió que la propuesta trascendiera lo escolar y se transformara en un encuentro comunitario entre estudiantes, familias y trabajadores del colegio.

El objetivo, según explicaron, es que los chicos se lleven el recuerdo de haber homenajeado a una figura que consideran un ejemplo dentro y fuera de una cancha: "Que se lleven el recuerdo de haber homenajeado a un gran ejemplo dentro y fuera de un estadio. Ejemplo de líder , porque para serlo primero hay que ser una gran persona", enfatizó.

"Gracias por enseñarnos a soñar, por mostrarnos que nunca hay que dejar de intentar. Por cada gol, cada abrazo y cada emoción compartida. Te queremos mucho, Capitán", expresaron en sus redes sociales.