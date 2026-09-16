La patinadora de Banfield trajo una medalla de bronce a Lomas y quedó entre las tres mejores a nivel nacional

Tuvo una lesión antes del torneo que la dejó sin entrenar por unos 20 días, pero igual logró subir al podio.

Rocío Romero es de Banfield y debutó en el Campeonato Absoluto donde logró una medalla de bronce.

Con gran orgullo y con la convicción de haber sumado algo más a su carrera es que la patinadora artística de Banfield , Rocío Romero (17) trajo a Lomas una nueva medalla que la posicionó como una de las mejores del país. Ella misma contó su experiencia tras regresar del Campeonato Absoluto que desarrolló en la Provincia de San Juan .

La joven que entrena en el Club Colón de Temperley volvió a la competencia y contó sobre la experiencia que la llevó por una semana a competir en San Juan. "Fue mi primera vez pisando un Campeonato Nacional Absoluto 2026 y que mejor que debutando con un podio. Estoy muy contenta".

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Rocío obtuvo la medalla de bronce en el torneo y aseguró que fue una gran experiencia para su carrera como patinadora artística. "Viaje con algunas dudas, pensando que llegar al podio iba a estar complicado porque una lesión me dejó parada unos 20 días, pero finalmente se dio y me traje la medalla de bronce", contó.

Ni la lesión que apareció justo antes de la competencia pararon la fuerza y sobre todo las ganas de competir de Rocío que es una gran luchadora. Ella se ha caracterizado por buscar sus propios sponsor para poder asistir a cada uno de los torneos en los que ha participado siempre con logros muy positivos.

En esta oportunidad no podía ser distinto así que quiso estar por primera vez pisando el Campeonato Absoluto y logró hacer su debut nada menos que en el podio. "Tuve un desgarro leve que creía que iba a ganarme, pero no fue así", comenzó contando lo que le sucedió antes de llegar a San Juan.

Tuve un desgarro leve que creía que iba a ganarme, pero no fue así Tuve un desgarro leve que creía que iba a ganarme, pero no fue así

El esfuerzo de Rocío fue aún más valorable porque a pesar de no haber podido entrenar, igualmente pudo conseguir la medalla de bronce en el Absoluto y así quedar en el top 3 Nacional, de las mejores del país y siempre representando a Banfield que es donde vive, a Temperley que es donde entrena y a todo Lomas.

Aprendizaje para seguir adelante

Sobre lo que siente después de su participación en este torneo en particular expresó: "Me deja un aprendizaje sobre que aunque las cosas no salgan como uno quiere, uno no tiene que dejar de luchar por lo que le apasiona".

Justamente esa pasión por el patinaje es un motor fundamental para la joven de Banfield que ante la adversidad sabe continuar y luchar por sus sueños porque su pasión es estar en una pista, competir y ganar.

"Veía imposible traer una medalla para Buenos Aires, fui para disfrutar y el resultado llegó, por eso quiero agradecer a cada persona que acompaña mi camino", recalcó la patinadora que tomó gran repercusión cuando creó una campaña para juntar fondos para poder comprar la indumentaria que le exigían en uno de los torneos para competir y logró llegar al objetivo.

Sobre lo que se viene, aclaró que hoy le toca descansar para recuperarse al 100% de la lesión. "Voy a volver más fuerte que nunca. Esto sigue porque es un año increíble tanto personal como deportivo, muchas cosas lindas llegaron y llegarán. Siempre voy a estar agradecida con los que acompañan mi camino porque hacen que sean mas fácil cumplir mis sueños", detalló.