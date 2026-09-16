miércoles 16 de septiembre de 2026
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16 de septiembre de 2026
Inclusión.

Una peluquería de Lomas adaptó su salón para recibir a chicos con autismo

En Tijeritas tienen lo necesario para que los cortes de pelo sean cómodos y seguros. Junto al Municipio firmaron un convenio para dar descuentos a las familias.

La peluquería Tijeritas está en Portal Lomas, el shopping de Llavallol.

La peluquería Tijeritas está en Portal Lomas, el shopping de Llavallol.

peluqueria inclusiva portal lomas4

La inclusión también se construye en los pequeños gestos de todos los días. Tijeritas es una peluquería de Lomas de Zamora que adaptó su salón para acompañar las necesidades de chicas y chicos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), generando un espacio más amigable y pensado para que el momento del corte de pelo pueda vivirse con mayor tranquilidad. Además, junto al Municipio firmaron un convenio que permite a las familias acceder a un 15% de descuento en el servicio, sumando una nueva herramienta de acompañamiento para la comunidad.

La peluquería Tijeritas está en Portal Lomas, el shopping de Llavallol ubicado sobre Antártida Argentina 801. El objetivo es que todos clientes que vayan a cortarse el pelo se sientan cómodos y seguros, por eso se adaptó el salón con elementos acordes a las necesidades de los chicos con TEA.

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El objetivo es que todos clientes se sientan cómodos y seguros.

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"Buscamos que tanto la familia como los chicos tengan una experiencia única así que empleamos instrumentos sensoriales que ayudan a que los chicos cuenten con mayor comodidad y se sientan bien. También contamos con agenda visual, auriculares aislantes, viseras para la caída del cabello, mantas de peso y, por sobre todas las cosas, con un equipo que es consciente de la realidad entonces el trato es mucho mejor", expresó Hernán, dueño de Tijeritas y psicólogo especialista en discapacidad.

Desde la Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio celebraron la iniciativa y decidieron acompañarla con la firma de un convenio para que las familias de chicos con TEA puedan acceder a un 15% de descuento de lunes a jueves presentando la Tarjeta Azul o el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Los interesados pueden comunicarse con las redes de Tijeras para conocer más sobre el servicio y reservar un turno.

Nuevo Punto Inclusivo en Llavallol para la atención en discapacidad

La Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio tiene Puntos Inclusivos en distintos barrios de Lomas para que los vecinos puedan hacer trámites, pedir turnos, recibir atención personalizada y asesoramiento legal cerca de su casa.

Esta semana inauguraron un nuevo Punto Inclusivo en el CGM Llavallol, ubicado sobre la calle Luzuriaga 308. Todos los martes, de 8 a 14, brindan información sobre el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas, acompañamiento legal y social, servicio para niños con TEA, atención a pacientes electrodependientes y las actividades que se desarrollan en el Taller Protegido de Producción, los Centros de Día y el Centro de Rehabilitación Visual.

Los Puntos Inclusivos también funcionan los lunes, de 8 a 14, en el CGM Centenario (Martín Rodríguez); martes, de 8 a 14, en el CGM Lomas (Las Heras 2299); miércoles, de 8 a 14, en CGM San José (Eva Perón 2940); jueves, de 8.30 a 14.30, en el CGM Albertina (Bayona 70); y viernes, de 8 a 14, en el CGM Fiorito (Campana 300).

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