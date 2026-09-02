Lomas: cumplió el sueño de adoptar a pesar de las trabas que le ponían por su discapacidad

La historia de Estefanía Romero (37) está atravesada por los desafíos que primero le impuso la vida y luego los que ella misma fue superando. Ella es del barrio de Parque Barón y adoptó al peque que también tiene una discapacidad, y anunció que va a presentar en Lomas el proyecto de ley para apoyar la Adopción con Perspectiva de Discapacidad.

Estefanía nació con espina bífida , una patología que ocurre cuando la columna vertebral no se cierra por completo, generando que la médula espinal y los huesos no se formen bien. Por eso, se moviliza con su silla de ruedas. Pero esa dificultad de nacimiento nunca la detuvo para cumplir sus sueños. Uno de ellos era ser mamá y actualmente lo es gracias a L (se preserva el nombre), un nene de 5 años que adoptó, que tiene traqueostomía y botón gástrico.

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"Cuando lo conocí siempre me propuse ser la mamá", comenzó contando Estefy, que además fundó y lleva adelante el Jardín Comunitario Virgen del Cerro, de Parque Barón , donde brindan una enseñanza inclusiva y realizan múltiples actividades en Parque Barón.

En sus sesiones con su fisiatra es que Estefanía conoció la historia del pequeño que estaba en un centro de rehabilitación esperando un hogar. "La vinculación duró 2 años y medio. Fue la parte más difícil, él tenía apenas 2 años cuando lo conocí y hoy 5 cinco", recordó sobre esa relación que actualmente es de un amor puro e incondicional de madre e hijo.

El peque estuvo en ese centro de rehabilitación desde sus 5 meses de vida. "Cuando lo conocí, enseguida me anoté en el registro de adoptantes, pero lo que trabo la adopción fue que yo soy una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas", especificó.

El deseo de Estefanía de ser mamá lo tuvo siempre con ella, desde muy chica y se cumplió. "Hace un año y dos meses que está conmigo y desde que vino a casa noté muchos cambios, dejó los pañales, aprendió a comer, se cambia solo, aprendió a hablar, escribe su nombre, sabe los colores, los números las letras, va al jardín y ya está anotado para comenzar el 1º grado", recalcó sobre ese amor maternal que lo cambia todo.

El nene cambió por completo cuando llegó a su hogar en Lomas.

Desde el primer día que el hijo de Estefanía aprendió a hablar le dice mamá y es uno de los avances que disfrutan ambos: "Para mí es hermoso aprender a cuidarlo. Me cambió la vida".

Gracias a toda esta lucha para ser mamá, Estefanía contó lo que busca: "Quiero que se pueda crear una sala de madres en el centro de rehabilitación donde estaba él para que cada mamá o papá pueda acompañar a los niños y niñas en sus tratamientos".

La lomense, durante la vinculación que duró dos años y medio, viajó a ese espacio de rehabilitación que queda en el barrio de Nuñez de tres a cuatro veces por semana. "Me gustaría que haya un lugar adecuado y no como me pasó a mí y a él que teníamos que hacer la vinculación en un estacionamiento", pidió.

El proyecto de ley que presentará en Lomas

Toda la experiencia que tuvo Estefanía para poder adoptar la llevó a crear junto a la diputada Victoria Tolosa Paz un proyecto de ley que ya fue presentado en el Congreso y el viernes 18 a las 15 lo traerán a Lomas donde ambas estarán haciendo la exposición en el salón Eva Perón del Municipio.

"La ley Estefanía" es un proyecto que busca crear un Programa Nacional de Promoción, Acompañamiento y Apoyo a la Adopción con Perspectiva de Discapacidad, para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o enfermedades complejas puedan ejercer plenamente su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en una familia.

"En base a mi experiencia, a las trabas que tuve para poder adoptarlo es que se comenzó a gestar este proyecto que también es para que quienes deciden adoptar encuentren un Estado que acompañe, oriente y remueva barreras durante todo el proceso", aseguró.

Según destacó la lomense, "detrás de cada adopción hay historias, esperas, cuidados y desafíos que no deberían transitarse en soledad". La ley será para que más chicos puedan habitar en un hogar y que más personas tengan esa posibilidad de adoptar desde el amor genuino e incondicional que se ofrece y se siente hacia un hijo.

"No se trata de crear privilegios, sino de garantizar derechos; no se trata de convertir la adopción en un acto heroico, sino de construir las condiciones para que sea posible. Ningún niño o niña debería crecer sin una familia por falta de acompañamiento, prejuicios o barreras que el Estado tiene la responsabilidad de remover", comentó Estefanía que espera que los vecinos de Lomas la acompañen ya que la presentación en el salón del Municipio es abierta a la comunidad.

Mirá el video que compartió Estefy sobre su historia