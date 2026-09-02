Bernal festeja sus 66 años con desfile y la 59ª edición de los Fogones.

La localidad de Bernal en el partido de Quilmes celebrará este domingo 6 de septiembre el 66º aniversario de su declaración como ciudad con un desfile cívico, institucional y tradicionalista. La agenda continuará el sábado 12 con la 59ª edición de los Fogones, organizada por los Bomberos Voluntarios de Bernal y entidades locales.

El primer encuentro será este domingo, desde las 11, en la esquina de Zapiola y Belgrano. Allí se realizará el desfile cívico, institucional y tradicionalista por los 66 años de la declaración de Bernal como ciudad.

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Participarán escuelas, organizaciones e instituciones de la localidad, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad del distrito y centros tradicionalistas de la zona.

La celebración continuará el sábado 12 de septiembre con la 59ª edición de los tradicionales Fogones de Bernal. La jornada se desarrollará entre las 17 y las 23 bajo el lema “Encuentro de Tradición y Fe”.

La actividad estará nuevamente a cargo de los Bomberos Voluntarios de Bernal, junto con instituciones locales y el acompañamiento del Municipio de Quilmes.

Según se informó, habrá más de 50 puestos con propuestas de comida típica, artesanías y juegos, además de espectáculos artísticos de distintos géneros.

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Los Fogones se instalarán sobre:

Zapiola, entre Rawson y 26 de Julio.

Belgrano, desde Zapiola hasta Lamadrid.

Ese sector permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde las 8 del sábado 12 hasta las 2 de la madrugada del domingo 13 de septiembre, cuando está prevista la reapertura de las calles.