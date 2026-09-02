Bernal festeja sus 66 años con desfile y la 59ª edición de los Fogones.

La localidad de Bernal en el partido de Quilmes celebrará este domingo 6 de septiembre el 66º aniversario de su declaración como ciudad con un desfile cívico, institucional y tradicionalista. La agenda continuará el sábado 12 con la 59ª edición de los Fogones, organizada por los Bomberos Voluntarios de Bernal y entidades locales.
El primer encuentro será este domingo, desde las 11, en la esquina de Zapiola y Belgrano. Allí se realizará el desfile cívico, institucional y tradicionalista por los 66 años de la declaración de Bernal como ciudad.
Participarán escuelas, organizaciones e instituciones de la localidad, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad del distrito y centros tradicionalistas de la zona.
Los Fogones de Bernal
La celebración continuará el sábado 12 de septiembre con la 59ª edición de los tradicionales Fogones de Bernal. La jornada se desarrollará entre las 17 y las 23 bajo el lema “Encuentro de Tradición y Fe”.
La actividad estará nuevamente a cargo de los Bomberos Voluntarios de Bernal, junto con instituciones locales y el acompañamiento del Municipio de Quilmes.
Según se informó, habrá más de 50 puestos con propuestas de comida típica, artesanías y juegos, además de espectáculos artísticos de distintos géneros.
Cortes de tránsito en Quilmes
Los Fogones se instalarán sobre:
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Zapiola, entre Rawson y 26 de Julio.
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Belgrano, desde Zapiola hasta Lamadrid.
Ese sector permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde las 8 del sábado 12 hasta las 2 de la madrugada del domingo 13 de septiembre, cuando está prevista la reapertura de las calles.