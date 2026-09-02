César Monasterio se encamina a ser el nuevo entrenador de Los Andes

Los Andes tiene encaminada la llegada de un nuevo entrenador y en las próximas horas podría cerrar la contratación de César Monasterio , quien este miércoles presentó su renuncia de Deportivo Laferrere para irse a dirigir, según reza el comunicado oficial del Verde, a un club de la Primera Nacional .

Hasta el momento, el elenco de Lomas de Zamora mantiene el silencio respecto a la elección del reemplazante de Leonardo Lemos , pero el nombre de Monasterio creció con fuerza en las últimas horas y su arribo, en caso de pulir las últimas cuestiones, podría darse en lo inmediato. Desde el club, en tanto, informaron que “todavía no hay nada definido”.

De concretarse la operación, Monasterio volvería a dirigir a la Primera Nacional tras su paso por Deportivo Laferrere, donde asumió en la fecha 9 del actual campeonato de la Primera B y cosechó los siguientes números hasta su reciente salida: 10 victorias, 9 empates y 7 derrotas, y obtuvo una efectividad del 50 por ciento de los puntos.

Previo a este paso por Lafe, el entrenador había transitado gran parte de su carera en la segunda categoría del fútbol argentino, con pasos por San Martín de San Juan, All Boys, Deportivo Morón y San Telmo .

De los cuatro equipos que dirigió, su mejor performance la tuvo en el conjunto sanjuanino, con el que llegó a los cuartos de final de la Copa Argentina y lo clasificó al equipo al Torneo Reducido de 2023. Al año siguiente, en All Boys, armó el equipo que luego, de la mano de Mariano Campodónico, llegó a los cuartos de final del Reducido. Después, en Morón, ganó dos partidos de 13 y en San Telmo, donde dirigió en 2025, logró el 39% de los puntos con 6 victorias, 9 empates y 8 derrotas.

El enojo de Laferrere por la salida de Monasterio, el candidato de Los Andes

A través de un comunicado oficial, Deportivo Laferrere anunció la salida de César Monasterio y no ocultó su enojo por la decisión “unilateral” que tomó el entrenador de cara a la recta final de la Primera B.

“La Comisión Directiva del Club Social y Cultural Deportivo Laferrere informa a sus socios e hinchas que, luego de haber realizado un enorme esfuerzo económico para la contratación de César Monasterio y su cuerpo técnico, así como para la incorporación de los refuerzos de medio término solicitados por él, hemos sido notificados de su renuncia unilateral con el objetivo de incorporarse a un club de la Primera Nacional”, señala el texto publicado en las redes sociales del club de La Matanza.

“Desde esta institución no compartimos en absoluto la decisión adoptada, más aún en instancias finales del campeonato, con la clasificación al Torneo Reducido en juego”, concluye el comunicado oficial del Verde.