miércoles 02 de septiembre de 2026
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2 de septiembre de 2026
Se terminó la sanción.

Los Andes recupera a Mauricio Asenjo y se renueva la ilusión

El goleador purgó la sanción de dos partidos de Los Andes y volverá a estar a disposición de cara al encuentro ante San Telmo.

Mauricio Asenjo, otra vez a disposición de Los Andes.

Mauricio Asenjo, otra vez a disposición de Los Andes.

Mientras se define quién será el nuevo entrenador, Los Andes arrancó la semana con una buena noticia, ya que Mauricio Asenjo cumplió su suspensión por la roja en el clásico ante Temperley y nuevamente está en condiciones de jugar con el equipo para la recta final de la Primera Nacional

De esta manera, el entrenador interino Sergio Benet contará con la principal figura del equipo en el cruce ante San Telmo y eso es muy importante de cara a un partido que puede ser transcendental para cortar la seguidilla de seis partidos sin poder ganar.

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La última victoria del Milrayitas fue ante Ciudad Bolívar por la fecha 20, partido en el que Asenjo marcó uno de los goles y fue una de las figuras. Después de eso, el goleador jugó ante Deportivo Madryn y un tiempo ante Temperley, dejando en claro que su ausencia la sintió bastante el equipo.

La última victoria de Los Andes fue ante Ciudad Bolívar.

La última victoria de Los Andes fue ante Ciudad Bolívar.

Al regreso del exfutbolista de Banfield se le agrega el de Gabriel Cañete, que ya purgó la fecha de suspensión por la haber llegado al límite de amarillas, aunque no podrá estar con equipo completo: a Daniel Franco todavía le resta cumplir una fecha de suspensión y Sergio Ortiz fue expulsado en el último partido.

Mauricio Asenjo, un jugador clave en Los Andes

El regreso de Asenjo es muy celebrado por Los Andes porque cada vez que faltó, el equipo lo sintió: en esta temporada, el goleador estuvo ausente en seis partidos (todas por suspensiones) y los números son claros: dos empates y cuatro derrotas.

Además de esto, hay otro dato que resalta la importancia que tiene el delantero en el plantel del Milrayitas: en estos seis partidos, el equipo anotó apenas un gol, el que de Facundo Villarreal en el empate 1 a 1 ante Colón en el estadio Eduardo Gallardón.

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