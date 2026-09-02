Lanús ganó un partido de los últimos siete y se aleja de la zona de copas

Lanús atraviesa uno de los momentos más delicados del ciclo de Mauricio Pellegrino . La eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano fue un golpe duro del que el equipo no se puede recuperar y hoy se encuentra lejos de la zona de clasificación a las copas en la Liga Profesional .

La caída por 4 a 0 en Cusco inició una seguidilla de malos resultados que complicaron el andar del Granate en el Torneo Clausura y los números son claros en ese sentido: el equipo perdió cinco de los últimos siete partidos que disputó.

Un nuevo traspié. Boca lo ganó en la última jugada y Lanús masticó bronca en la Bombonera

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Esta temprana eliminación continental trajo secuelas en el ámbito local y el equipo sumó cuatro puntos de los últimos 18 en juego, lo que lo hizo descender varias posiciones en la tabla anual.

Con esta magra cosecha, el equipo de Mauricio Pellegrino perdió terreno en la lucha por el ingreso a los certámenes internaciones del próximo año, ya que se encuentra se ubica en el puesto 17 y a seis unidades de Instituto, quien ocupa el noveno lugar y es el último clasificado.

Lanús atraviesa una de las peores rachas del ciclo de Mauricio Pellegrino.

Tras la derrota ante Cienciano, Lanús hilvanó cinco caídas en el Clausura y apenas logró sumar en dos partidos: en la victoria por 3 a 0 ante Talleres de Córdoba y en el empate 1 a 1 ante Argentinos Juniors.

De esta manera, los próximos partidos que tendrá por delante el equipo de Pellegrino será determinante meterse otra vez en la conversación, sabiendo que al club le quedan sólo dos objetivos para tener temporada: pelear arriba en el Torneo Clausura y clasificar a una copa internacional para el 2027.

Lanús y el golpe de la derrota ante Boca

El agónico 0 a 1 ante el Xeneize en la Bombonera profundizó la crisis que atraviesa Lanús, que volvió a pagar caro su falta de eficacia y nuevamente masticó bronca, como le pasó ante Independiente hace dos partidos atrás.

En ambos encuentros, el equipo tuvo varias situaciones de gol y mereció un mejor resultado, pero no estuvo fino en la definición y sufrió la contundencia del rival. Por eso, de cara a lo que viene, el Granate tiene que recuperar la efectividad en el área rival, porque si no, el panorama seguirá complicándose.