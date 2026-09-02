La polémica actitud de Maxi López en la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi

Maxi López desató una inesperada polémica tras su visita a PH Podemos Hablar con sus declaraciones hablando de su matrimonio con Wanda Nara, de su vínculo con Mauro Icardi y de sus fiestas en Rusia. Mientras que ahora se conoció hecho escandaloso del exfutbolista.

Ana Rosenfeld reveló en LAM lo qué hizo Maxi López la noche de la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi , en un dato que guardó durante años y que decidió sacar a la luz.

A corazón abierto. Maxi López habló de Mauro Icardi y reveló qué fue lo que más le dolió de la traición

"Me acuerdo que a eso de las 8 o 9 de la mañana me llama Wanda y me dice necesito que vengas acá a Santa Bárbara, se acababa de casar. Con la huella, que Wanda no había cambiado todavía del ingreso a la casa, entró Maxi López y se metió en la casa", comentó la abogada sobre el escandaloso hecho.

Además, Ana Rosenfeld recordó que ese episodio derivó en una causa judicial contra Maxi López : “De ahí en más tuvo una denuncia de usurpación por haberse meterse en la casa de Wanda y Mauro recién casados”.

Ana Rosenfeld fulminó a Maxi López

Ana Rosenfeld dio su propia algunos de los dichos de Maxi López en el programa de Telefe. "Me molestó muchísimo porque lo cuenta ahora haciéndose el langa. Ella estaba en Rusia con él y después fueron a Sampdoria. Ellos estaban en pareja y después se casaron", dijo sobre la historia de las fiestas que contó el exfutbolista en sus días en Rusia.

"Yo la conozco a Wanda a partir de la niñera que me llama, no los conocía a ellos. Cuando se van a vivir a Italia, ya la cosa no funcionaba bien y ahí lo conoce a Mauro", recordó la abogada sobre la interna de la pareja.

Maxi López, contra Wanda Nara y Mauro Icardi.

También salió a cuestionar otra de las declaraciones de Mauro Icardi. "Otra cosa que dijo mal y me ofendió también: cuándo él dice que le tuvo que llenar la heladera a Mauro Icardi en Sampdoria miente, es absolutamente mentira", dijo la abogada de Wanda Nara.

Cuando Pepe Ochoa le preguntó sobre la relación de Wanda Nara con Mauro Icardi, Ana Rosenfeld dio su opinión: “Empezaron a seducirse porque Wanda estaba muy sola. Chicos, se separó, yo firmé en ese momento un documento donde Maxi López la autorizaba a venir a la Argentina y se declaraban separados", sentenció la abogada sobre el tema.