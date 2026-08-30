domingo 30 de agosto de 2026
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30 de agosto de 2026
A corazón abierto.

Maxi López habló de Mauro Icardi y reveló qué fue lo que más le dolió de la traición

Maxi López recordó en PH Podemos Hablar su vínculo con Mauro Icardi y explicó por qué la traición le dolió, especialmente cuando quedaron involucrados sus hijos.

Maxi López volvió a hablar sobre Mauro Icardi en PH Podemos Hablar y sorprendió.

Maxi López volvió a hablar sobre Mauro Icardi en PH Podemos Hablar y sorprendió.

El exfutbolista fue consultado por Andy Kusnetzoff sobre el histórico conflicto que se desencadenó cuando Wanda Nara, por entonces su pareja, inició una relación con Icardi. Sin embargo, López llevó la conversación hacia un aspecto más personal: el dolor que le provocó que la situación surgiera dentro de su círculo cercano.

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“Duele cuando el círculo es interno. Yo era una persona que ayudaba mucho cuando alguien lo necesitaba y el dolor es ese, cuando viene de alguien al que le llenaste la heladera porque estaba en momentos difíciles”, expresó.

El vínculo entre Maxi López y Mauro Icardi

López explicó que, mientras jugaban en Italia, había varios futbolistas argentinos dentro del mismo equipo y que él solía recibirlos. Según contó, esa cercanía entre compatriotas que viven lejos de sus países genera vínculos particulares.

“En ese equipo éramos 4 o 5 argentinos y yo los recibía a todos. La cosa es cuando es del círculo interno”, señaló.

En ese sentido, Maxi López aclaró que, para él, una relación puede terminar por distintas circunstancias, pero remarcó la ayuda que había brindado a Icardi. “Las cosas pasan porque te podés enamorar o desenamorar, pero yo lo ayudaba como hacía con otras personas porque a mí me ayudaron antes”, sostuvo.

El exfutbolista también marcó una diferencia entre los problemas de pareja y aquello que, según su mirada, afecta a los hijos.

“Se metió donde había hijos y ese es el problema, al menos para mí. Yo lo hablé con Solange (Wanda). Uno puede fallar como pareja pero no como padre. Ahí se dan esas situaciones morbosas y quedan involucrados los chicos. Eso es feo”, declaró.

Qué dijo Maxi López sobre sus hijos

Durante la charla, López recordó que estuvo casi 10 años sin ver a sus hijos y volvió a referirse al impacto que tuvieron distintas situaciones relacionadas con ellos.

“El amor con Wanda se había terminado pero cuando se mete con los chicos, eso yo no lo perdono”, afirmó.

También explicó que, con el tiempo, pudieron atravesar aquella etapa y trabajar en conjunto por sus hijos. “Eso lo pasamos, lo maduramos y con ella trabajamos juntos por y para los chicos. En muchas situaciones se metieron con mis hijos y yo no lo podía controlar”, comentó en el ciclo de Telefe.

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