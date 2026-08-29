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29 de agosto de 2026
Va de retro.

Natalia Oreiro contó detalles de su chape con Ricky Martin

Natalia Oreiro compartió una picante escena en Sos mi vida con Ricky Martin y recordó cómo fue ese momento de ficción con el cantante.

Natalia Oreiro y Ricki Martin en escena.&nbsp;

Natalia Oreiro y Ricki Martin en escena. 

"¿Es verdad que te chapaste a Ricky Martin?", le preguntó picante Fernando Dente, y Natalia Oreiro respondió apelando a su chispa habitual: "Si, bueno, medio que lo obligué".

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Luego contó que todo ocurrió durante la filmación de "Sos mi Vida", la novela en al que trabajo y como la mandaron a improvisar donde tenían que hacer un escena con el cantante portorriqueño.

"Yo llegué y dije 'Ok, tengo dos minutos, este es mi momento y si, lo chapé" aseguró con su chispa habitual y agregó sin vueltas: "Es una bomba, o sea lo hubiera hecho igual fuera de cámara".

Qué estarán haciendo juntos Ricky Martín y Natalia Oreiro

El artista puertorriqueño Ricky Martin anunció que regresa al cine como actor y productor ejecutivo de “Hombre al agua”, la nueva película dirigida y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal y que tendrá la actuación estelar de Natalia Oreiro.

Además de Ricky Martin, Gael García Bernal y Natalia Oreiro, serán parte del elenco Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel García Rulfo y Jorge Salinas, entre otros.

La comedia dramática con elementos surrealistas que es la tercera película dirigida por García Bernal, fue coescrita y producida por su socio Diego Luna y el rodaje se llevó a cabo en Mérida, la capital del estado mexicano de Yucatán. La trama trata sobre la paternidad, la masculinidad y la migración desde la vivencia personal del cineasta.

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