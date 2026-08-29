Una nadadora de Lomas de Zamora necesita 1.450 dólares para representar a la Argentina en Chile

Martina Zawadzki Barragán tiene 15 años y atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. La nadadora de Lomas de Zamora fue convocada nuevamente para representar a la Selección Argentina de Natación en la Copa Pacífico, que tendrá lugar en Santiago de Chile durante octubre.

La convocatoria fue comunicada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), luego del seguimiento realizado por el Equipo Técnico Nacional durante el primer semestre de 2026, a partir de los campeonatos nacionales y las competencias internacionales del seleccionado.

Para Martina, la noticia llegó de una manera inesperada, “el 29 de julio me había levantado por la mañana para ir a entrenar y, como de costumbre, miré la temperatura para saber qué tanto me iba a abrigar. Veo que había un mensaje de uno de mis entrenadores en el grupo del equipo. Era el archivo de la convocatoria para el torneo Copa Pacífico. Lo abro y no lo podía creer: mi nombre figuraba en la lista de los convocados para viajar a representar a la Selección Argentina”, contó a La Unión .

No será su primera experiencia con la camiseta nacional, es la segunda convocatoria que recibe durante este año. La primera había sido para los Juegos Panamericanos de Ibagué, Colombia, en junio, aunque finalmente no pudo participar porque la competencia coincidía con su fiesta de 15 años. “Sentí tanta alegría que salté de la emoción. Sentí que valió la pena todo el esfuerzo que hago día tras día para cumplir mis sueños”, detalló Martina.

El costo total que debe afrontar la nadadora de Lomas es de 1.450 dólares.

Una historia construida desde muy chica

Martina practica natación desde los dos años, aunque comenzó a formar parte de un equipo de competencia a los ocho. Desde entonces, el deporte se convirtió en mucho más que una actividad: fue la construcción de un sueño. “Todos los días que iba a nadar entraba por la recepción del natatorio y veía un montón de trofeos y copas. Entonces le decía a mi mamá: ‘algún día yo voy a tener uno de esos’. Algo tan simple como esa frase fue la base de todo lo que estoy viviendo ahora. Fue el comienzo de un sueño que en ese momento veía lejos, pero no imposible de lograr”, expresó.

Su camino, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo, atravesó dos fracturas y una lesión en la rodilla, además de momentos en los que llegó a preguntarse si valía la pena continuar, a comienzos de 2023 estuvo cerca de abandonar la natación, pero “hubo algo por dentro, que me dijo que no dejara, que lo intentara una vez más”, admitió y ese mismo año participó de los Juegos Bonaerenses y encontró allí un impulso que terminó cambiando su carrera.

En 2024 obtuvo el oro en los Bonaerenses y alcanzó el tercer puesto a nivel nacional en los 50 metros libres. En 2025 dio otro salto: ganó por primera vez una prueba a nivel nacional en los 50 metros libres y luego logró mantener ese primer puesto en el segundo Nacional del año. “me acuerdo que cuando toqué la pared y me giré para mirar el tablero, no lo podía creer, no pude contener las lágrimas de la emoción que tuve por haber ganado la prueba”, narró.

En 2026 volvió a ratificar su nivel, en el Nacional de mayo consiguió subir al podio en los 100 metros libres, mantuvo por tercera vez consecutiva el primer lugar en los 50 metros libres y sumó medallas en pruebas de relevos. “En mi carrera deportiva no empecé ganando, empecé desde muy abajo. Sentía que todos progresaban, pero yo no. Hubo un momento en el que eso me frustró, pero aprendí a convivir con ello y usarlo como combustible para querer ser cada día mejor”, explicó.

Martina comenzó a formar parte de un equipo de competencia a los ocho.

“Vestir la camiseta argentina es un orgullo enorme”

En Chile, Martina competirá en su especialidad: crol o estilo libre, en las pruebas de 50 y 100 metros. Sus marcas actuales son de 28,31 segundos en los 50 metros libres y 1:01,35 en los 100 metros, ambas en pileta de 50 metros. Sus objetivos deportivos son claros: bajar los 28 segundos en los 50 y conseguir bajar el minuto en los 100.

“Para mí, vestir la camiseta argentina es un orgullo enorme. No existen palabras que puedan describir al 100% lo que se siente vestir los colores de tu país. Es una emoción enorme, un orgullo, una felicidad, una locura, una pasión”, subrayó.

La delegación argentina viajará a Chile el 20 de octubre y regresará el 26 de octubre. La competencia se desarrollará en el Centro Acuático Kristel Köbrich, en Santiago de Chile, entre el 22 y el 25 de octubre, con las jornadas de participación previstas para los días 23, 24 y 25 según la información oficial de CADDA.

competirá en su especialidad: crol o estilo libre, en las pruebas de 50 y 100 metros.

Siete entrenamientos de agua y hasta tres sesiones de gimnasio

Para llegar de la mejor manera, Martina mantiene una exigente rutina de preparación, actualmente realiza siete entrenamientos semanales en el agua, de lunes a viernes y con doble turno los sábados. A eso suma entre dos y tres sesiones de gimnasio por semana, dependiendo de los lugares donde entrena. También sigue un plan nutricional supervisado por su nutricionista y dedica unos 45 minutos posteriores a cada entrenamiento a la elongación.

El alto rendimiento, explica, implica mucho más que el esfuerzo físico: “Ser deportista de alto rendimiento no es nada fácil. Va más allá del agotamiento físico. Incluye algo que muchos piensan que no importa, pero que es una base que, si no se construye correctamente, a medida que pasa el tiempo se desmorona: la mente”.

En ese camino quedaron cumpleaños, salidas, juntadas con amigos, tardes de cine y otros planes que debió resignar para entrenar, también las madrugadas durante las vacaciones y el esfuerzo cotidiano para sostener una alimentación saludable. ”Todo por hacer algo que amo y disfruto con todo mi ser: nadar”, resumió.

El costo total que debe afrontar Martina es de 1.450 dólares.

Una convocatoria autofinanciada

La oportunidad de representar al país tiene, en este caso, un desafío adicional: el viaje es bajo la modalidad autofinanciada. El costo total que debe afrontar Martina es de 1.450 dólares, que contempla el viaje aéreo de ida y vuelta, traslados internos en Santiago de Chile, alojamiento, comida.

Por eso, Martina y su familia iniciaron una campaña para reunir los fondos necesarios y poder hacer realidad el viaje, como parte de la campaña, lanzó una gran rifa solidaria con 300 números, que tiene cinco premios: una repulgadora, una plancha BaByliss 770, una máquina de pastas, un sillón de camping y otro sillón de camping verde. El valor es de $4.000 por un número o $10.000 por tres, y el sorteo está previsto para el 15 de septiembre. Pueden comunicarse con la familia a través del Instagram del hermano de Martina, Tobías.

Además de la rifa, Martina busca el acompañamiento de comercios, empresas, instituciones y particulares que puedan convertirse en sponsors o realizar un aporte, “llevo años esperando una oportunidad tan grande como esta y hoy estoy más cerca que nunca de cumplir mi sueño. Estoy en busca de sponsors y del apoyo de todos aquellos que leyeron mi nota. Vos podés ser parte de esta historia. Cada ayuda me suma muchísimo”.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias martina.25.zawa.mp o simplemente compartiendo la campaña, una manera de ayudar a que la convocatoria llegue a más personas., se pueden Para Martina, el desafío deportivo será bajar sus tiempos y medirse nuevamente entre las mejores de su categoría. Pero el objetivo más importante ya está definido: disfrutar cada segundo de una oportunidad que esperó durante años: “Busco disfrutar este torneo a pleno, ya que es uno de mis sueños hecho realidad”.