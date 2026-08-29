Lomas suma un nuevo consultorio oftalmológico para niños con TEA

En Lomas de Zamora siguen generando acciones para fortalecer la inclusión y el acceso a la salud . En el Hospital Oftalmológico del Municipio ya está funcionando un nuevo consultorio para niños y niñas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) .

En el edificio ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre y Las Heras armaron una sala adaptada especialmente para la atención de los chicos. El lugar tiene aislamiento acústico y visual con el fin de evitar la sobrecarga sensorial y paredes con pictogramas para reducir la ansiedad. El objetivo es generar un entorno amigable durante las consultas con los profesionales, quienes se encargan de respetar los tiempos de cada paciente priorizando el acompañamiento y el bienestar integral.

Impulsada por la Secretaría de Salud junto a la Agencia de Personas con Discapacidad , la iniciativa amplía la atención especializada que brinda el Municipio y se suma al consultorio de odontopediatría para niños con TEA que funciona en el Hospital Odontológico ubicado en el mismo predio.

"Era una demanda de muchas familias que concurren al Servicio TEA y de la población en general que pudimos responder a través de políticas públicas y trabajo articulado", destacaron. Las familias interesadas en sacar un turno tienen que comunicarse con el 0800-122-5666 de lunes a viernes, de 8 a 20.

Un servicio de atención pionero en Lomas de Zamora

El Servicio Especializado en Trastornos del Espectro Autista (TEA) de Lomas es el primero que tuvo nuestro país de forma pública y gratuita. Hace más de diez años que el Municipio brinda diagnóstico y tratamiento a personas de 2 a 18 años con dificultades en el desarrollo.

Un equipo multidisciplinario se encarga del acompañamiento integral mediante servicios como entrevistas de admisión y orientación, evaluación, estimulación temprana, tratamientos cognitivos, taller de habilidades sociales, clases de natación y de educación física.

En julio, la Agencia de Personas con Discapacidad entregó turnos para evaluaciones neurocognitivas a más de 80 familias que se acercaron al servicio y serán evaluadas en los próximos meses. "Esto les permitirá tener una diagnóstico y, en los casos que se requiera, comenzar con las terapias. Duplicamos la cantidad de evaluaciones que veníamos realizando gracias al refuerzo del equipo del Servicio TEA, la incorporación de profesionales, la apertura del turno tarde para ampliar la disponibilidad horaria y la certificación de una profesional más en el test ADOS, herramienta clave para el diagnóstico", destacaron desde el área.