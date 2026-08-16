Betania Turdera cumple 40 años junto a personas con discapacidad

El tradicional asado será el domingo 22 de noviembre a las 12.30 y todo lo recaudado será para seguir manteniendo el espacio.

Desde Betania Turdera anunciaron que habrá varios festejos y ya se pueden adquirir las entradas para participar del tradicional asado en Temperley.

Para celebrar los 40 años de historia, el centro de asistencia para personas con discapacidad sin fines de lucro Betania Turdera prepara distintos festejos que comenzaron este mes y se prolongarán hasta diciembre. El tradicional "Asado Betania" se realizará en noviembre y ya se puede reservar la entrada.

Todos los años desarrollan un almuerzo especial y solidario en noviembre en el marco del cumpleaños del espacio que trabaja para asistir a los concurrentes que van a Betania todos los días para realizar distintas actividades. También cuentan con residentes del hogar y reciben a personas que han sido concurrentes de muchos años y por distintas circunstancias les brindan esta posibilidad de poder establecerse en el lugar ubicado en Suipacha 250, Turdera.

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Para festejar el trabajo de tantos años, cada mes proponen participar de una jornada especial abierta a la comunidad. Para Betania Turdera es fundamental la reciprocidad con los vecinos porque los ayudan a seguir en pie con el proyecto a pesar de tantas problemáticas sobre todo económicas que presenta el sector de la discapacidad.

El aniversario número 40 merece ser especial y por eso este mes realizaron la Peña de Betania donde participó la comunidad para apoyar la causa en el marco de una jornada con música en vivo y cosas ricas para comer. En tanto, el mes próximo realizarán un festejo institucional que tendrá lugar el viernes 25 de septiembre.

Para octubre preparan una jornada especial denominada EFD (Espacio de Formación en Discapacidad) que es un servicio de capacitación profesional y asesoramiento para terapeutas, docentes, familiares y la comunidad. La cual se desarrollará el sábado 17 de octubre.

El domingo 22 de noviembre a las 12.30 se podrá participar del Asado Betania en Temperley y el 18 de diciembre habrá un brindis con familias y personal de la institución sin fines de lucro.

Para saber más detalles de cada uno de estas actividades, desde Betania recomendaron seguir las redes porque días antes de cada fecha brindarán la información de los encuentros.

Ya se pueden adquirir las entradas para el asado solidario

Con el objetivo de juntar fondos que son fundamentales para mantener la asociación sin fines de lucro, cada año realizan el festejo del cumpleaños con el "Asado Turdera" que es solidario ya que cada valor de la entrada es para ayudar al espacio y a las personas con discapacidad que concurren allí todos los días.

Pero, el encuentro de este años será más que especial y con más detalle de invitados porque celebrarán nada menos que 40 años de asistencia al sector de discapacidad en Turdera. Por eso, para que los vecinos ya puedan ir reservando su entrada dieron a conocer los detalles de lo que sucederá en el tradicional asado que se hará el domingo 22 de noviembre a las 12.30 en "La Puebla del Brollón", Liniers 1081, Temperley.

"Vamos a celebrar los 40 años de trayectoria con diferentes festejos y uno de ellos es con nuestro tradicional asado de Betania compartiendo con las familias, con el personal, con amistades y toda la comunidad que quieran acompañarnos", detalló el Néstor Gutiérrez, presidente del espacio ubicado en Turdera.

Bajo el lema de "40 años de vida. 40 años de historia. 40 años de amor" se podrá ser parte de esta jornada que no sólo promete saborear el mejor asado, también habrá distintas atracciones: stand de venta de los concurrentes, sorteos con el número de entrada, rifas, show musical con artistas invitados y adelantaron que contarán con la presencia de un gran artista internacional de tango: el Señor Carlos Morel.

Los que participen podrán sumarse a la pista de baile y disfrutar de muchas sorpresas preparadas especialmente para la ocasión. El valor de las entradas que ya se pueden adquirir son: anticipadas $50 mil, en puerta $55 mil, los menores de entre 7 y 12 años pagan $20 mil y los menores de 7 años no abonan entrada, pero se debe reservar el lugar.

Hay que llevar plato, vaso y cubiertos. Para más información o hacer consultas comunicarse al: 4231-5693.