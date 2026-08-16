La UNLZ inauguró cuatro nuevas aulas en la Facultad de Agrarias

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) inauguró cuatro nuevas aulas que permitirán ampliar su capacidad y acompañar el crecimiento que la institución viene registrando en los últimos años tanto en cantidad de estudiantes como en las diferentes carreras y cursos .

Las aulas están destinadas principalmente a alumnos de los últimos años y tiene capacidad para entre 30 y 40 personas. Estos nuevos espacios fueron equipados con calefacción, Wi-Fi, computadora, proyector y conectividad para acompañar el desarrollo de las actividades académicas.

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El secretario Académico de la Facultad, Ezequiel García Stepien, destacó que la ampliación responde a la evolución de la institución. "Hemos ido incrementando el número de alumnos, la cantidad de carreras y de cursos, y este crecimiento nos planteó la necesidad de ampliar nuestros espacios académicos así que es un momento que nos llena de orgullo", indicó y señaló que la apertura de las nuevas aulas fue posible gracias al acompañamiento del Rectorado de la UNLZ.

Toda la comunidad de Agrarias participó del acto que se dio en el marco de las actividades por el Día del Profesional de las Ciencias Agrarias . La jornada incluyó la presentación del Informe de Gestión 2022-2026 y la inauguración del carro almacén para comercializar la producción de la facultad.

"Es una alegría inmensa poder recibir a nuestros alumnos con estas condiciones de confort y calidad para que puedan tener la mejor educación posible", expresó la subsecretaria Académica, Cintia Giudice. La ampliación de la infraestructura se suma al fortalecimiento de la propuesta académica destinada a los estudiantes y el trabajo que desarrollan los docentes.

La UNLZ tiene un nuevo almacén con diferentes productos

La Facultad de Ciencias Agrarias inauguró el Carro Almacén Agrarias “Don Nino”, un nuevo punto de venta destinado a comercializar productos elaborados en la institución.

El nuevo espacio funciona en un antiguo carro de feria que fue donado a la facultad por el Dr. Víctor Milicia y que, luego de un proceso de puesta en valor, se transformó en un punto de venta para los productos que se generan en el campo experimental de la UNLZ y en los módulos productivos de Agrarias.

El Carro Almacén ofrecerá una variedad de productos.

El Carro Almacén ofrecerá una variedad de productos de la huerta agroecológica, huevos, miel, leña y plantines de flores. La idea es establecer días específicos de funcionamiento en el estacionamiento de la Facultad, donde la comunidad educativa podrá comprarlos.

Con los ingresos van a cubrir los costos operativos y el excedente será reinvertido con el objetivo de incrementar la capacidad de producción de la huerta. También se busca fomentar la participación de los estudiantes mediante becas para aquellos que intervengan activamente en las tareas de producción y comercialización.