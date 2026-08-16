Valentino Merlo hizo vibrar a Quilmes en el festejo de sus 360 años

Quilmes celebró este sábado el inicio de su 360º aniversario con el Festival Somos Quilmes , que reunió a miles de vecinos en Carlos Pellegrini y Vicente López. Valentino Merlo fue el encargado del cierre musical de la primera jornada, mientras que este domingo continuarán las actividades y los shows, con entrada libre y gratuita.

Música en vivo, gastronomía, emprendimientos y actividades culturales fueron parte de la primera jornada. Antes de Valentino Merlo se presentaron el Ballet Folclórico Amaicha, el Ballet Municipal Quilmes, La Congorosa, Mil Mandalas, Los Lugareños, Tropilleros, Oscar Ocaño, Sindicato del Groove, Ale Vega y Juan Manuel, La Nueva Fuerza y DJ Pipo, entre otros artistas.

También funcionaron ferias gastronómicas y de emprendedores, además de una carpa cultural.

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participó de la jornada y dialogó con los vecinos. En ese marco, destacó la importancia de contar con actividades gratuitas en el espacio público durante el aniversario de la ciudad.

El domingo llega el cierre con Caballeros de la Quema

El Festival Somos Quilmes continuará este domingo de 13 a 23, nuevamente con entrada libre y gratuita. La programación contempla propuestas musicales y una clase abierta de ritmos latinoamericanos.

Entre los artistas previstos para esta segunda jornada se encuentran Revolución Gaucha, Al Gran Capitán, La Banda del Taller, Tramados, Bien Nosotros, Surversivos, Agustín Ronconi y La Pueblada, Nada el Pájaro, Cordero Atado, Alaroyé, Criminal Tango, La Covacha y Autos Robados. El cierre estará a cargo de Caballeros de la Quema, que pondrá el broche final a los festejos por los 360 años de Quilmes.