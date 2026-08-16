Mes de la Niñez en Lomas: un festejo a pura diversión para chicos con autismo

En el marco del Mes de la Niñez , el Municipio organizó un festejo en el Servicio TEA de Lomas de Zamora para chicos y chicas con trastornos del espectro autista que disfrutaron de una jornada llena de diversión y socialización.

En el espacio ubicado en Frías 1115 hubo juegos, actividades recreativas, propuestas sensoriales y música a bajo volumen. "Fue una jornada muy especial con actividades pensadas para que cada niño y niña disfrute de un espacio cuidado en el que se respetaron sus tiempos y necesidades. También entregamos protectores auditivos a quienes los necesitaban porque generar espacios verdaderamente inclusivos también significa contemplar las distintas formas de percibir y habitar el entorno", expresó el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad , Mauro Stefanizzi.

Profesionales, autoridades y familias formaron parte del encuentro pensado para que los vecinos con neurodiversidad tengan su derecho a jugar, compartir y construir vínculos en espacios accesibles y respetuosos. El Servicio Especializado en Trastornos del Espectro Autista (TEA) de Lomas es el primero que tuvo nuestro país de forma pública y gratuita. Hace más de diez años que el Municipio brinda diagnóstico y tratamiento a personas de 2 a 18 años con dificultades en el desarrollo.

En julio, la Agencia de Personas con Discapacidad entregó turnos para evaluaciones neurocognitivas a más de 80 familias que se acercaron al servicio y serán evaluadas en los próximos meses. "Esto les permitirá tener una diagnóstico y, en los casos que se requiera, comenzar con las terapias. Duplicamos la cantidad de evaluaciones que veníamos realizando gracias al refuerzo del equipo del servicio TEA, la incorporación de profesionales, la apertura del turno tarde para ampliar la disponibilidad horaria y la certificación de una profesional más en el test ADOS, herramienta clave para el diagnóstico", destacó Stefanizzi.

Un consultorio odontológico para niños con TEA en Lomas de Zamora

En el Hospital Odontológico del Municipio de Lomas se puso en funcionamiento un consultorio de odontopediatría adaptado especialmente para niños y niñas con trastornos del espectro autista. La sala tiene aislamiento acústico y visual con el fin de evitar la sobrecarga sensorial, paredes con pictogramas para reducir la ansiedad y generar un entorno amigable durante las consultas con los profesionales, quienes se encargan de respetar los tiempos de cada paciente priorizando el acompañamiento y el bienestar integral.

"Este nuevo consultorio inclusivo era una demanda de muchas familias que concurren al Servicio TEA y de la población en general que pudimos responder a través de políticas públicas y trabajo articulado", destacaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad. Las familias interesadas en acceder a este consultorio pueden comunicarse con las redes de la Agencia o consultar al WhatsApp de la Comunidad 11-2193-7726. El hospital está ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre y Las Heras.