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16 de agosto de 2026
Íntima.

Lizy Tagliani reveló el duro momento que atravesó y emocionó a todos: "Mi hijo me salvó"

Lizy Tagliani habló en PH sobre la maternidad, recordó una charla con su hijo sobre su identidad y contó cómo su familia la sostuvo durante un momento difícil.

Lizy Tagliani se emocionó al hablar de su maternidad en PH Podemos Hablar.&nbsp;

Lizy Tagliani se emocionó al hablar de su maternidad en PH Podemos Hablar. 

Durante el programa, Andy Kusnetzoff propuso que pasaran al punto de encuentro quienes hubieran tenido una conversación dura o incómoda con sus hijos. Allí, Lizy Tagliani recordó una charla particularmente significativa con Sebastián.

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La charla de Lizy Tagliani con su hijo

La conversación tomó otro tono cuando Lizy relató una situación ocurrida mientras Sebastián estaba cocinando junto al resto de la familia. El niño le dijo: “Mamá sos un varón”.

Después de que Sebastián recibiera una respuesta inicial de que eso no era así, Lizy decidió hablar con él en el sillón y explicarle su historia. “Bueno, no estás equivocado en cierta manera, mamá es un varón”, le dijo, según recordó en PH.

Luego le contó que al nacer había sido un niño y que con el tiempo fue cambiando. También le explicó que sentía que algo le faltaba para ser completamente feliz y que soñaba con ser una mujer que pudiera formar una familia. “Por ese sueño vos ahora estás acá”, relató Lizy que le explicó a su hijo.

“Mi hijo me salvó”

En otro tramo de la charla, Andy Kusnetzoff recordó que había visto a Lizy muy enojada durante el período previo a la sentencia de adopción y mencionó los temas mediáticos que la habían afectado.

Lizy contó que tenía la sentencia un lunes y que el viernes anterior habían dicho, según sus palabras, “todas las barbaridades”. También aseguró: “Ahora leí la demanda y es escalofriante”.

La conductora explicó entonces cuánto significó su familia para poder atravesar aquella situación. “Es raro, la fortaleza que te da un hijo es única”, afirmó. Y agregó que no sabía cómo había podido soportar “las atrocidades” que, según contó, había atravesado.

“Supongo que porque estaba convencida de que todo eso era mentira, y no sé cómo sería la historia si el Tati no estaba en nuestra vida, no sé qué hubiera hecho. Mi hijo me salvó, mi familia, mi marido”, expresó.

Finalmente, Lizy reveló que durante ese momento llegó a pensar en quitarse la vida y contó que su marido la ayudó a atravesar ese estado. También sostuvo que continuará reclamando hasta el último día por lo que considera que le hicieron.

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