Clima en Lomas: se viene una semana fría con temperaturas de hasta 6°

El clima en Lomas y en el AMBA estará marcado por lluvias y temperaturas bajas durante los próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional. En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el martes será una de las jornadas más lluviosas, mientras que el sábado llegará el registro más frío, con una máxima prevista de 12°.

El pronóstico anticipa precipitaciones intermitentes durante este domingo, mientras que las lluvias se intensificarán entre el cierre del lunes y toda la jornada del martes.

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Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada mayormente nublada a nublada, con lluvias aisladas hacia la noche. Las temperaturas estarán entre los 10° y los 14°.

El martes concentrará las mayores probabilidades de precipitaciones: se anuncian lluvias durante todo el día, viento del sudeste y registros de entre 8° y 12°.

El frío se hará sentir hacia el fin de semana

A partir del miércoles las condiciones tenderán a mejorar, aunque las temperaturas continuarán bajas. Ese día se espera cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de 9° a 12°, con viento del sudeste.

El jueves tendrá cielo nublado a parcialmente nublado, viento del sudoeste y una temperatura que irá de los 8° a los 15°.

Para el viernes se pronostica cielo parcialmente nublado, viento del sudoeste con cambio al sur y temperaturas de entre 7° y 13°.

El sábado, finalmente, será el día más frío de la semana. El cielo estará parcialmente nublado, habrá viento del sudoeste y las marcas térmicas oscilarán entre los 6° y los 12°.