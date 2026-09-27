Alerta amarillo por tormentas en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo y los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un alerta amarillo por tormentas para la mañana y la tarde de este domingo en Buenos Aires . Se prevén lluvias de variada intensidad, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo, con acumulados que podrían alcanzar los 50 milímetros.

El organismo meteorológico advirtió que algunas tormentas podrían ser localmente fuertes y concentrar importantes precipitaciones en períodos breves. También existe la posibilidad de granizo y ráfagas intensas.

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El SMN estimó acumulados de entre 20 y 50 milímetros , aunque aclaró que esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Para la continuidad de este domingo se espera una jornada con tormentas aisladas, vientos del este que rotarán al noreste y temperaturas de entre 15 y 19 grados .

Cómo estará el clima en los próximos días

La inestabilidad continuará durante el comienzo de la semana. El lunes se prevé cielo mayormente nublado y chaparrones hacia la noche, con viento del este y una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 19.

En tanto, para el martes se anuncian tormentas aisladas y chaparrones, acompañados por vientos del sur. Las marcas térmicas volverán a ubicarse entre 14 y 19 grados.