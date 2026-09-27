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27 de septiembre de 2026
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Alerta amarillo por tormentas en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo y los próximos días

El alerta amarillo por tormentas rige este domingo en Buenos Aires, con lluvias intensas, posible granizo, actividad eléctrica y ráfagas.

Alerta amarillo por tormentas en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo y los próximos días.

Alerta amarillo por tormentas en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo y los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para la mañana y la tarde de este domingo en Buenos Aires. Se prevén lluvias de variada intensidad, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo, con acumulados que podrían alcanzar los 50 milímetros.

El organismo meteorológico advirtió que algunas tormentas podrían ser localmente fuertes y concentrar importantes precipitaciones en períodos breves. También existe la posibilidad de granizo y ráfagas intensas.

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Cómo estará el clima en los próximos días

La inestabilidad continuará durante el comienzo de la semana. El lunes se prevé cielo mayormente nublado y chaparrones hacia la noche, con viento del este y una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 19.

En tanto, para el martes se anuncian tormentas aisladas y chaparrones, acompañados por vientos del sur. Las marcas térmicas volverán a ubicarse entre 14 y 19 grados.

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